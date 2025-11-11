Рейтинг@Mail.ru
Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией будет налажено к 2026 году - РИА Новости, 11.11.2025
16:19 11.11.2025
Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией будет налажено к 2026 году
малайзия, россия, в мире
Малайзия, Россия, В мире
Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией будет налажено к 2026 году

Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией может стать возможным к 2026 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сухой SuperJet 100-95. Архивное фото
ЛАНГКАВИ (Малайзия), 11 ноя — РИА Новости. Прямое авиасообщение России и Малайзии может стать возможным к 2026 году, заявил РИА Новости сопредседатель межправительственной комиссии России и Малайзии, министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул Кадир.
На острове Лангкави проходит четвертая сессия совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.
"Работа над прямыми рейсами между Малайзией и Россией все еще ведется. Надеюсь, мы сможем продвинуться в процессе, и, возможно, к 2026 году оно станет возможным", - сообщил министр агентству.
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого авиасообщения
29 октября, 01:34
 
МалайзияРоссияВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
