Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией будет налажено к 2026 году
Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией будет налажено к 2026 году - РИА Новости, 11.11.2025
Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией будет налажено к 2026 году
Прямое авиасообщение России и Малайзии может стать возможным к 2026 году, заявил РИА Новости сопредседатель межправительственной комиссии России и Малайзии,... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T16:19:00+03:00
2025-11-11T16:19:00+03:00
2025-11-11T16:19:00+03:00
Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией будет налажено к 2026 году
Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией может стать возможным к 2026 году
ЛАНГКАВИ (Малайзия), 11 ноя — РИА Новости. Прямое авиасообщение России и Малайзии может стать возможным к 2026 году, заявил РИА Новости сопредседатель межправительственной комиссии России и Малайзии, министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул Кадир.
На острове Лангкави проходит четвертая сессия совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.
"Работа над прямыми рейсами между Малайзией
и Россией
все еще ведется. Надеюсь, мы сможем продвинуться в процессе, и, возможно, к 2026 году оно станет возможным", - сообщил министр агентству.