Российские дипломаты назвали причину неучастия в Дне памяти в Канаде - РИА Новости, 11.11.2025
23:32 11.11.2025
Российские дипломаты назвали причину неучастия в Дне памяти в Канаде
Российские дипломаты назвали причину неучастия в Дне памяти в Канаде
в мире, канада, украина, россия, марк карни, содружество наций
В мире, Канада, Украина, Россия, Марк Карни, Содружество наций
Российские дипломаты назвали причину неучастия в Дне памяти в Канаде

Дипмиссия: участие РФ в мероприятиях ко Дню памяти в Канаде было бы неуместным

© AP Photo / Angie WangФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Angie Wang
Флаг Канады. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Участие России в мероприятиях по случаю "Дня памяти" в честь окончания Первой мировой войны в Канаде было бы "неуместным", учитывая продолжающуюся военную поддержку Оттавой Украины, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
В ходе мероприятий ко "Дню памяти" в Канаде во вторник помимо премьер-министра страны Марка Карни приняли участие ряд иностранных высокопоставленных лиц.
"Последний раз мы принимали участие в 2021 году. После начала специальной военной операции на Украине нам перестали присылать какие-либо приглашения для участия в церемонии… Кроме того, так как канадское правительство сейчас предоставляет военную поддержку нацистскому режиму в Киеве, на данный момент мы считаем неуместным свое участие в подобных церемониях", - говорится в сообщении.
День памяти отмечается во всех странах Содружества Наций 11 ноября. Празднования в честь окончания Первой мировой войны позволяют почтить память военнослужащих, погибших в войнах и других военных конфликтах с 1914 года.
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Российский посол прокомментировал название в честь нацистов улиц в Канаде
30 июля, 03:25
 
