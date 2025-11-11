Российские дипломаты назвали причину неучастия в Дне памяти в Канаде

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Участие России в мероприятиях по случаю "Дня памяти" в честь окончания Первой мировой войны в Канаде было бы "неуместным", учитывая продолжающуюся военную поддержку Оттавой Украины, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
В ходе мероприятий ко "Дню памяти" в Канаде во вторник помимо премьер-министра страны Марка Карни приняли участие ряд иностранных высокопоставленных лиц.
"Последний раз мы принимали участие в 2021 году. После начала специальной военной операции на Украине нам перестали присылать какие-либо приглашения для участия в церемонии… Кроме того, так как канадское правительство сейчас предоставляет военную поддержку нацистскому режиму в Киеве, на данный момент мы считаем неуместным свое участие в подобных церемониях", - говорится в сообщении.
День памяти отмечается во всех странах Содружества Наций 11 ноября. Празднования в честь окончания Первой мировой войны позволяют почтить память военнослужащих, погибших в войнах и других военных конфликтах с 1914 года.