Российские дипломаты назвали причину неучастия в Дне памяти в Канаде

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Участие России в мероприятиях по случаю "Дня памяти" в честь окончания Первой мировой войны в Канаде было бы "неуместным", учитывая продолжающуюся военную поддержку Оттавой Украины, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.