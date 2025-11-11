Россия бессрочно запретила въезд 30 гражданам Японии

"В рамках ответных мер в отношении продолжающихся т. н. санкционных действий официального Токио против нашей страны, увязываемых со специальной военной операцией, принято решение о бессрочном запрете на въезд", — говорится в заявлении .

В конце октября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что путь к возобновлению диалога с Японией будет открыт только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, нацеленного на нанесение России и ее гражданам ущерба.