Россия бессрочно запретила въезд 30 гражданам Японии
Россия бессрочно запретила въезд 30 гражданам Японии - РИА Новости, 12.11.2025
Россия бессрочно запретила въезд 30 гражданам Японии
Россия бессрочно закрыла въезд для 30 граждан Японии, сообщил МИД. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-11T21:51:00+03:00
2025-11-11T21:51:00+03:00
2025-11-12T00:06:00+03:00
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия бессрочно закрыла въезд для 30 граждан Японии, сообщил МИД.
"В рамках ответных мер в отношении продолжающихся т. н. санкционных действий официального Токио против нашей страны, увязываемых со специальной военной операцией, принято решение о бессрочном запрете на въезд", — говорится в заявлении.
Теперь Россию
не смогут посетить официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура, журналисты и обозреватели газеты "Никкэй", профессоры университета Хитоцубаси и другие должностные лица.
В конце октября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что путь к возобновлению диалога с Японией будет открыт только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, нацеленного на нанесение России и ее гражданам ущерба.
Она отметила, что именно недружественная линия с японской стороны завела сотрудничество между странами в тупик.