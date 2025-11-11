Рейтинг@Mail.ru
Россия бессрочно запретила въезд 30 гражданам Японии - РИА Новости, 12.11.2025
21:51 11.11.2025 (обновлено: 00:06 12.11.2025)
Россия бессрочно запретила въезд 30 гражданам Японии
Россия бессрочно запретила въезд 30 гражданам Японии - РИА Новости, 12.11.2025
Россия бессрочно запретила въезд 30 гражданам Японии
Россия бессрочно закрыла въезд для 30 граждан Японии, сообщил МИД. РИА Новости, 12.11.2025
в мире
россия
япония
токио
в мире, россия, япония, токио
В мире, Россия, Япония, Токио
Россия бессрочно запретила въезд 30 гражданам Японии

В МИД заявили о запрете въезда на территорию России 30 гражданам Японии

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия бессрочно закрыла въезд для 30 граждан Японии, сообщил МИД.
"В рамках ответных мер в отношении продолжающихся т. н. санкционных действий официального Токио против нашей страны, увязываемых со специальной военной операцией, принято решение о бессрочном запрете на въезд", — говорится в заявлении.

Теперь Россию не смогут посетить официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура, журналисты и обозреватели газеты "Никкэй", профессоры университета Хитоцубаси и другие должностные лица.
В конце октября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что путь к возобновлению диалога с Японией будет открыт только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, нацеленного на нанесение России и ее гражданам ущерба.
Она отметила, что именно недружественная линия с японской стороны завела сотрудничество между странами в тупик.
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Россия ввела запрет на въезд для представителей евроинститутов
31 октября, 18:23
 
В миреРоссияЯпонияТокио
 
 
