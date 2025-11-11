Осужденную на 14 лет украинскую шпионку внесли в перечень террористов

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Осужденная на 14 лет за шпионаж, совершение террористического акта и участие в террористическом сообществе гражданка Украины Яна Суворова* внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.