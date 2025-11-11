Рейтинг@Mail.ru
Осужденную на 14 лет украинскую шпионку внесли в перечень террористов - РИА Новости, 11.11.2025
19:02 11.11.2025
Осужденную на 14 лет украинскую шпионку внесли в перечень террористов
украина, россия, мелитополь, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Украина, Россия, Мелитополь, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Осужденная на 14 лет за шпионаж, совершение террористического акта и участие в террористическом сообществе гражданка Украины Яна Суворова* внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Суворова* Яна Евгеньевна, 13.10.2004 года рождения, город Мелитополь Запорожской области", - говорится в перечне.
В октябре в УФСБ России по Запорожской области сообщили, что Южный окружной военный суд приговорил Суворову* к 14 годам лишения свободы за шпионаж, совершение террористического акта и участие в террористическом сообществе.
Как сообщили в пресс-службе управления, Суворова* будет отбывать наказание в колонии общего режима.
По данным ФСБ, используя переданные Суворовой* сведения, вооружённые формирования Украины в марте 2023 года нанесли ракетно-бомбовый удар по городу Мелитополю. В результате атаки Военно-гражданской администрации Запорожской области был причинён материальный ущерб, жертв и пострадавших не было.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ
