https://ria.ru/20251111/rossija-2054312955.html
Осужденную на 14 лет украинскую шпионку внесли в перечень террористов
Осужденную на 14 лет украинскую шпионку внесли в перечень террористов - РИА Новости, 11.11.2025
Осужденную на 14 лет украинскую шпионку внесли в перечень террористов
Осужденная на 14 лет за шпионаж, совершение террористического акта и участие в террористическом сообществе гражданка Украины Яна Суворова* внесена в перечень... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T19:02:00+03:00
2025-11-11T19:02:00+03:00
2025-11-11T19:02:00+03:00
украина
россия
мелитополь
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027884866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_079fe1482460e1676db394043fdbea0a.jpg
https://ria.ru/20251107/ukraina-2053523419.html
https://ria.ru/20251107/svo-2053566905.html
украина
россия
мелитополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027884866_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9e37a0acd728f85b73ad704ebda59012.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, мелитополь, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Украина, Россия, Мелитополь, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Осужденную на 14 лет украинскую шпионку внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг внес украинскую шпионку Суворову в перечень террористов