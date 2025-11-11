Лавров рассказал о реакции России в случае ядерных испытаний ядерных держав

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наша принципиальная позиция была изложена президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в 2023 году, когда он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе одного из своих выступлений, сказал, что если кто-то из ядерных держав проведет испытания ядерного оружия, не носителей, не подкритические испытания, то Россия сделает то же самое", - сказал он в интервью российским СМИ в гибридном формате.
Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.