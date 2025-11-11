Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о реакции России в случае ядерных испытаний ядерных держав - РИА Новости, 11.11.2025
17:51 11.11.2025
Лавров рассказал о реакции России в случае ядерных испытаний ядерных держав
Лавров рассказал о реакции России в случае ядерных испытаний ядерных держав - РИА Новости, 11.11.2025
Лавров рассказал о реакции России в случае ядерных испытаний ядерных держав
Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.11.2025
Лавров рассказал о реакции России в случае ядерных испытаний ядерных держав

Лавров: Россия ответит, если кто-то из ядерных держав проведет ядерные испытания

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наша принципиальная позиция была изложена президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в 2023 году, когда он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе одного из своих выступлений, сказал, что если кто-то из ядерных держав проведет испытания ядерного оружия, не носителей, не подкритические испытания, то Россия сделает то же самое", - сказал он в интервью российским СМИ в гибридном формате.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Лавров опроверг заявления экс-дипломата США о позиции России по Украине
Вчера, 16:19
Вчера, 16:19
Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Лавров прокомментировал заявления Трампа о возобновлении ядерных испытаний
8 ноября, 17:33
8 ноября, 17:33
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампСергей ЛавровАндрей Белоусовмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
