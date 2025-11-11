В России собрали более 140 миллионов тонн зерна

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские аграрии собрали более 140 миллионов тонн зерна в бункерном весе, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на стратегической сессии "Развитие агропромышленного сектора и обеспечение продовольственной безопасности".