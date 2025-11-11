Рейтинг@Mail.ru
Россия готова обсуждать подготовку к саммиту Путина и Трампа - РИА Новости, 11.11.2025
16:03 11.11.2025
Россия готова обсуждать подготовку к саммиту Путина и Трампа
Россия готова обсуждать подготовку к саммиту Путина и Трампа - РИА Новости, 11.11.2025
Россия готова обсуждать подготовку к саммиту Путина и Трампа
Москва готова обсуждать с Вашингтоном подготовку к саммиту президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, когда и если американские... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
россия
будапешт
москва
дональд трамп
сергей лавров
владимир путин
встреча путина и трампа в будапеште
россия
будапешт
москва
в мире, россия, будапешт, москва, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, Россия, Будапешт, Москва, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Россия готова обсуждать подготовку к саммиту Путина и Трампа

Лавров: Россия готова обсуждать с США подготовку к саммиту в Будапеште

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Москва готова обсуждать с Вашингтоном подготовку к саммиту президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, когда и если американские коллеги возобновят свое предложение о встрече в верхах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту лидеров России и Соединенных Штатов, если и когда американские коллеги возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно", - сказал Лавров в интервью российским СМИ в гибридном формате.
Как подчеркнул министр, Будапешт был бы для России предпочтительным местом проведения саммита. Он напомнил, что ранее такое мнение озвучил и сам Трамп.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Лавров заявил, что инициатива провести встречу с США есть
В миреРоссияБудапештМоскваДональд ТрампСергей ЛавровВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа в Будапеште
 
 
