Рейтинг@Mail.ru
Россия собрала более 135 миллиона тонн зерна, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 11.11.2025 (обновлено: 14:20 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/rossija-2054189498.html
Россия собрала более 135 миллиона тонн зерна, заявил Мишустин
Россия собрала более 135 миллиона тонн зерна, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.11.2025
Россия собрала более 135 миллиона тонн зерна, заявил Мишустин
Россия собрала свыше 135 миллионов тонн зерна, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:19:00+03:00
2025-11-11T14:20:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116942/92/1169429292_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_876d3a894d24ee4565073945f6cd7c2c.jpg
https://ria.ru/20251105/zerno-2052995746.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116942/92/1169429292_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_be4a13cd1a09e3aab8bc55bf6c110820.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Россия собрала более 135 миллиона тонн зерна, заявил Мишустин

Мишустин: Россия собрала более 135 млн тонн зерна

© РИА Новости / Артем Креминский | Перейти в медиабанкУборка зерновых на Юге России
Уборка зерновых на Юге России - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Артем Креминский
Перейти в медиабанк
Уборка зерновых на Юге России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия собрала свыше 135 миллионов тонн зерна, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Собрано свыше 135 миллионов тонн зерна", - сказал Мишустин во вторник на стратегической сессии по вопросам развития агропромышленного сектора.
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Почти 400 тысяч зерна намолотили аграрии Смоленской области
5 ноября, 16:25
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала