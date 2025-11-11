https://ria.ru/20251111/rossija-2054189498.html
Россия собрала более 135 миллиона тонн зерна, заявил Мишустин
Россия собрала более 135 миллиона тонн зерна, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.11.2025
Россия собрала более 135 миллиона тонн зерна, заявил Мишустин
Россия собрала свыше 135 миллионов тонн зерна, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:19:00+03:00
2025-11-11T14:19:00+03:00
2025-11-11T14:20:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116942/92/1169429292_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_876d3a894d24ee4565073945f6cd7c2c.jpg
https://ria.ru/20251105/zerno-2052995746.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116942/92/1169429292_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_be4a13cd1a09e3aab8bc55bf6c110820.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Россия собрала более 135 миллиона тонн зерна, заявил Мишустин
Мишустин: Россия собрала более 135 млн тонн зерна