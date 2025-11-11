Роналду подтвердил, что ЧМ-2026 станет для него последним

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в Канаде, Мексике и США, станет для него последним в карьере.
Чемпионат мира по футболу 2026 года будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран.
"Да, это правда, - ответил португалец на вопрос, станет ли ЧМ в США для него последним, - потому что мне будет 41 год. Как я уже говорил, я просто наслаждаюсь моментом", - приводит слова португальца с туристического форума в Саудовской Аравии EFE.
Ранее Роналду в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил о планах завершить футбольную карьеру в скором времени. "Это случится через десять лет, - иронично ответил футболист, - для меня это и значит "скоро". Люди думают, что когда я говорю "скоро", это значит через шесть месяцев или год. Я же просто шучу! Знаете, мне 40 лет, и я стараюсь наслаждаться моментом и продолжать играть. Мое тело в хорошем состоянии, как я считаю. Что касается выступлений за сборную, я забиваю и помогаю команде. Я хочу выигрывать трофеи. Это и есть моя жизнь".
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. До "Аль-Насра" Роналду выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".
