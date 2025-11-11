Рейтинг@Mail.ru
Роналду подтвердил, что ЧМ-2026 станет для него последним - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
15:21 11.11.2025 (обновлено: 15:40 11.11.2025)
Роналду подтвердил, что ЧМ-2026 станет для него последним
Роналду подтвердил, что ЧМ-2026 станет для него последним
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в Канаде,... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
спорт, сша, канада, мексика, криштиану роналду, аль-наср, спортинг (лиссабон), манчестер юнайтед, лига чемпионов уефа, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Спорт, США, Канада, Мексика, Криштиану Роналду, Аль-Наср, Спортинг (Лиссабон), Манчестер Юнайтед, Лига чемпионов УЕФА, Чемпионат мира по футболу 2026
Роналду подтвердил, что ЧМ-2026 станет для него последним

Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере

© UEFA Alex Livesey - Powered by Getty Images/UEFAНападающий сборной Португалии Криштиану Роналду
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© UEFA Alex Livesey - Powered by Getty Images/UEFA
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в Канаде, Мексике и США, станет для него последним в карьере.
Чемпионат мира по футболу 2026 года будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран.
«
"Да, это правда, - ответил португалец на вопрос, станет ли ЧМ в США для него последним, - потому что мне будет 41 год. Как я уже говорил, я просто наслаждаюсь моментом", - приводит слова португальца с туристического форума в Саудовской Аравии EFE.
Ранее Роналду в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил о планах завершить футбольную карьеру в скором времени. "Это случится через десять лет, - иронично ответил футболист, - для меня это и значит "скоро". Люди думают, что когда я говорю "скоро", это значит через шесть месяцев или год. Я же просто шучу! Знаете, мне 40 лет, и я стараюсь наслаждаться моментом и продолжать играть. Мое тело в хорошем состоянии, как я считаю. Что касается выступлений за сборную, я забиваю и помогаю команде. Я хочу выигрывать трофеи. Это и есть моя жизнь".
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. До "Аль-Насра" Роналду выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Роналду сделал предложение Джорджине Родригес
11 августа, 21:15
 
ФутболСпортСШАКанадаМексикаКриштиану РоналдуАль-НасрСпортинг (Лиссабон)Манчестер ЮнайтедЛига чемпионов 2025-2026Чемпионат мира по футболу 2026
 
