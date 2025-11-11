Роналду подтвердил, что ЧМ-2026 станет для него последним

«

"Да, это правда, - ответил португалец на вопрос, станет ли ЧМ в США для него последним, - потому что мне будет 41 год. Как я уже говорил, я просто наслаждаюсь моментом", - приводит слова португальца с туристического форума в Саудовской Аравии EFE.