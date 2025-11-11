В Москве пройдет презентация первого российского робота с ИИ

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Презентация первого в России антропоморфного робота с ИИ пройдет в Москве 11 ноября - гуманоид работает автономно и умеет двигаться, проводить манипуляции с предметами, а также поддерживает функции коммуникации - над его созданием работает "Новая технологическая коалиция" (в ее состав входят компании Promobot, "Дабл Ю Экспо", "Айдол", ООО "Корпорация роботов"), говорится в релизе объединения.

Разработчики уделили внимание развитию коммуникационного ИИ, работе микрофонных массивов, а также способности инициировать и поддерживать диалоги - это помогает полноценно коммуницировать с человеком за счет мимики и "эмпатического" поведения. Робот станет базой для платформы антропоморфной робототехники.

Для обучения робота не использовались инструкции или алгоритмы - оно происходило через действие и обратную связь от внешней среды. Разработчики использовали собственные серверные мощности в Москве и арендованные мощности на сторонних облачных серверах в РФ для того, чтобы обучать и отлаживать ИИ-модели.