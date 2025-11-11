Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет презентация первого российского робота с ИИ - РИА Новости, 11.11.2025
00:02 11.11.2025
В Москве пройдет презентация первого российского робота с ИИ
В Москве пройдет презентация первого российского робота с ИИ - РИА Новости, 11.11.2025
В Москве пройдет презентация первого российского робота с ИИ
Презентация первого в России антропоморфного робота с ИИ пройдет в Москве 11 ноября - гуманоид работает автономно и умеет двигаться, проводить манипуляции с... РИА Новости, 11.11.2025
технологии
россия
москва
promobot
россия
москва
2025
Новости
true
технологии, россия, москва, promobot
Технологии, Россия, Москва, Promobot
В Москве пройдет презентация первого российского робота с ИИ

В Москве пройдет презентация первого в России антропоморфного робота с ИИ

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Презентация первого в России антропоморфного робота с ИИ пройдет в Москве 11 ноября - гуманоид работает автономно и умеет двигаться, проводить манипуляции с предметами, а также поддерживает функции коммуникации - над его созданием работает "Новая технологическая коалиция" (в ее состав входят компании Promobot, "Дабл Ю Экспо", "Айдол", ООО "Корпорация роботов"), говорится в релизе объединения.
Разработчики уделили внимание развитию коммуникационного ИИ, работе микрофонных массивов, а также способности инициировать и поддерживать диалоги - это помогает полноценно коммуницировать с человеком за счет мимики и "эмпатического" поведения. Робот станет базой для платформы антропоморфной робототехники.
Камера видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Камеры с ИИ возьмут на контроль состояние крыш и балконов в Подмосковье
7 ноября, 18:58
Для обучения робота не использовались инструкции или алгоритмы - оно происходило через действие и обратную связь от внешней среды. Разработчики использовали собственные серверные мощности в Москве и арендованные мощности на сторонних облачных серверах в РФ для того, чтобы обучать и отлаживать ИИ-модели.
Как уверяли разработчики, такой робот сможет работать на заводе, в логистике и в сервисе - в банке, аэропорту или любом публичном пространстве.
Посетители ВДНХ смогут пройти квест с роботом-экскурсоводом
10 августа, 11:43
Посетители ВДНХ смогут пройти квест с роботом-экскурсоводом
10 августа, 11:43
 
