https://ria.ru/20251111/robot-2054054324.html
В Москве пройдет презентация первого российского робота с ИИ
В Москве пройдет презентация первого российского робота с ИИ - РИА Новости, 11.11.2025
В Москве пройдет презентация первого российского робота с ИИ
Презентация первого в России антропоморфного робота с ИИ пройдет в Москве 11 ноября - гуманоид работает автономно и умеет двигаться, проводить манипуляции с... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T00:02:00+03:00
2025-11-11T00:02:00+03:00
2025-11-11T00:02:00+03:00
технологии
россия
москва
promobot
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021404284_11:0:1376:768_1920x0_80_0_0_9a1e102db7384a133092b70e16dbb47f.png
https://ria.ru/20251107/sneg-2053531633.html
https://ria.ru/20250810/kvest-2034418545.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021404284_197:0:1221:768_1920x0_80_0_0_8acfb43746e4d3f37ce96852b0edd9ba.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, promobot
Технологии, Россия, Москва, Promobot
В Москве пройдет презентация первого российского робота с ИИ
В Москве пройдет презентация первого в России антропоморфного робота с ИИ
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Презентация первого в России антропоморфного робота с ИИ пройдет в Москве 11 ноября - гуманоид работает автономно и умеет двигаться, проводить манипуляции с предметами, а также поддерживает функции коммуникации - над его созданием работает "Новая технологическая коалиция" (в ее состав входят компании Promobot, "Дабл Ю Экспо", "Айдол", ООО "Корпорация роботов"), говорится в релизе объединения.
Разработчики уделили внимание развитию коммуникационного ИИ, работе микрофонных массивов, а также способности инициировать и поддерживать диалоги - это помогает полноценно коммуницировать с человеком за счет мимики и "эмпатического" поведения. Робот станет базой для платформы антропоморфной робототехники.
Для обучения робота не использовались инструкции или алгоритмы - оно происходило через действие и обратную связь от внешней среды. Разработчики использовали собственные серверные мощности в Москве
и арендованные мощности на сторонних облачных серверах в РФ
для того, чтобы обучать и отлаживать ИИ-модели.
Как уверяли разработчики, такой робот сможет работать на заводе, в логистике и в сервисе - в банке, аэропорту или любом публичном пространстве.