США хотят изменить антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. США потребовали изменить текст антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине, пишет Kyiv Post со ссылкой на источники.
«
"Администрация Трампа продвигает исключение формулировок из резолюции, <...> настаивает на том, чтобы резолюция была пересмотрена <...> без отсылок к "территориальной целостности" или "агрессии", — говорится в публикации.
Речь идет о документе "Положение в области прав человека" на подконтрольных России территориях. Голосование должно пройти в ближайшие недели.
«
"Это еще один пример отхода Вашингтона от основных интересов Украины в критический дипломатический момент", — пожаловался один из неназванных европейских посланников.
США ранее уже неоднократно выступали за изменения формулировок заявлений с антироссийской риторикой. В частности, в начале срока новой администрации газета Financial Times писала, что американские посланники возражают против формулировки "российская агрессия" и других подобных выражений, которые лидеры G7 используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. Также в феврале Штаты впервые с начала СВО не вошли в число соавторов антироссийского проекта резолюции по Украине.