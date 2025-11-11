Рейтинг@Mail.ru
США хотят изменить антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине, пишут СМИ
17:01 11.11.2025 (обновлено: 17:53 11.11.2025)
США хотят изменить антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине, пишут СМИ
США потребовали изменить текст антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине, пишет Kyiv Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.11.2025
в мире, сша, россия, украина, оон
В мире, США, Россия, Украина, ООН

США хотят изменить антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине, пишут СМИ

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. США потребовали изменить текст антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине, пишет Kyiv Post со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа продвигает исключение формулировок из резолюции, <...> настаивает на том, чтобы резолюция была пересмотрена <...> без отсылок к "территориальной целостности" или "агрессии", — говорится в публикации.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Обратный отсчет пошел: через год с небольшим Украина станет сильнее
8 ноября, 08:00
Речь идет о документе "Положение в области прав человека" на подконтрольных России территориях. Голосование должно пройти в ближайшие недели.
Издание отмечает, что другие западные партнеры Киева боятся изменений, которые будут демонстрировать раскол на Западе, а европейские страны пытаются лоббировать изменение позиции США.
"Это еще один пример отхода Вашингтона от основных интересов Украины в критический дипломатический момент", — пожаловался один из неназванных европейских посланников.
США ранее уже неоднократно выступали за изменения формулировок заявлений с антироссийской риторикой. В частности, в начале срока новой администрации газета Financial Times писала, что американские посланники возражают против формулировки "российская агрессия" и других подобных выражений, которые лидеры G7 используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. Также в феврале Штаты впервые с начала СВО не вошли в число соавторов антироссийского проекта резолюции по Украине.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В США оценили соотношение сил между армией России и ВСУ
