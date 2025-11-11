Рейтинг@Mail.ru
Цифровые платформы снижают нагрузку на бизнес - РИА Новости, 11.11.2025
17:40 11.11.2025
Цифровые платформы снижают нагрузку на бизнес
Цифровые экосистемы помогают предприятиям, особенно малым и средним, снять часть операционной нагрузки и сосредоточиться на производстве, заявил вице-президент... РИА Новости, 11.11.2025
2025
экономика
Экономика
Цифровые платформы снижают нагрузку на бизнес

РЭЦ: цифровые экосистемы помогают предприятиям снять часть операционной нагрузки

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВице-президент АО "Российский экспортный центр" Александр Молодцов выступает на сессии "Экосистемность нашей жизни" в рамках Дня платформенной экономики в Москве
Вице-президент АО Российский экспортный центр Александр Молодцов выступает на сессии Экосистемность нашей жизни в рамках Дня платформенной экономики в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Вице-президент АО "Российский экспортный центр" Александр Молодцов выступает на сессии "Экосистемность нашей жизни" в рамках Дня платформенной экономики в Москве
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Цифровые экосистемы помогают предприятиям, особенно малым и средним, снять часть операционной нагрузки и сосредоточиться на производстве, заявил вице-президент Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Александр Молодцов на сессии "Экосистемность нашей жизни" в рамках Дня платформенной экономики.
"Мы наблюдаем смену технологического уклада. Современные платформы берут на себя функции, которые раньше ложились на бизнес. Например, для региональных производителей больше не нужно нанимать целую команду специалистов по GR, юриспруденции или ВЭД. Все это можно получить в рамках цифровой экосистемы. РЭЦ уже разработал одну из таких платформ – "Мой экспорт". Здесь экспортер может получить услуги и меры поддержки по вопросам внешнеэкономической деятельности не только от РЭЦ, но и от федеральных и региональных ведомств и институтов развития. Это единое цифровое пространстве помогает бизнесу искать контрагентов, финансовых и логистических партнеров для обслуживания сделки, здесь можно найти услуги, которые помогут компенсировать затраты, получить страховую и кредитную поддержку, а также разрешительные экспортные документы и многое другое", – объяснил Молодцов.
По его словам, за такими платформами стоят сложные бизнес-процессы, а сам РЭЦ с учетом более 150 имеющихся инструментов поддержки, можно считать масштабной экономической экосистемой. Большинство этих сервисов бесплатны.
"Благодаря новым технологиям компании реально могут выходить на экспорт. И это только начало", – подчеркнул он.
На "Моем экспорте" представлены обучающие и аналитические сервисы, консультации по различным аспектам экспортной деятельности. Платформа помогает разместить товар на релевантной зарубежной интернет-площадке, оформить экспортные лицензии, ветеринарный и фитосанитарный сертификаты, ознакомиться и подать заявки для получения финансовых продуктов и многое другое. За все время существования платформы "Мой экспорт" оказано более 2 миллионов услуг.
В дискуссии также приняли участие: генеральный директор – председатель правления Корпорации МСП Александр Исаевич, вице-президент по взаимодействию с государственными органами группы компаний "Яндекс. Такси" Антон Петраков, управляющий директор, директор центра индустрии здоровья ПАО Сбербанк Сергей Жданов, директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративному управлению HeadHunter Дмитрий Маркелов, а также член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец.
Модератором выступил главный стратег ВЭБ.РФ, член Наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаил Хомич.
Организаторы Дня платформенной экономики: Администрация президента Российской Федерации, Минэкономразвития России, Национальный центр "Россия", ВЭБ.РФ.
