Украинская разведка пыталась завербовать российских летчиков, заявили в ФСБ
Украинская разведка пыталась завербовать российских летчиков, заявили в ФСБ - 11.11.2025
Украинская разведка пыталась завербовать российских летчиков, заявили в ФСБ
Военная разведка Украины, желая угнать российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", пыталась завербовать российских лётчиков, обещая им 3... РИА Новости, 11.11.2025
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
миг-31
безопасность
украина
россия
2025
Новости
ru-RU
Украинская разведка предлагала летчиками три миллиона долларов за угон МиГ-31