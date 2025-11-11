Рейтинг@Mail.ru
07:53 11.11.2025
Украинская разведка пыталась завербовать российских летчиков, заявили в ФСБ
Украинская разведка пыталась завербовать российских летчиков, заявили в ФСБ

Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Военная разведка Украины, желая угнать российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", пыталась завербовать российских лётчиков, обещая им 3 миллиона долларов, сообщила Федеральная служба безопасности РФ.
ФСБ заявила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом".
"С целью угона воздушного корабля, сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков, обещая им выплатить 3 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.
