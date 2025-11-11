Разведчики уничтожили двух боевиков ВСУ под Красноармейском

Разведчики группировки войск "Центр" обнаружили двух боевиков формирований ВСУ на северо-западе от Красноармейска. Для передвижения они использовали лесополосу, которая должна была скрыть их перемещения. Для уничтожения противника разведчики применили FPV-дрон. Беспилотник попал в группу украинских военнослужащих и уничтожил их.