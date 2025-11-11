Рейтинг@Mail.ru
Разведчики уничтожили двух боевиков ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:04 11.11.2025 (обновлено: 22:52 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/razvedchiki-2054293872.html
Разведчики уничтожили двух боевиков ВСУ под Красноармейском
Разведчики уничтожили двух боевиков ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 11.11.2025
Разведчики уничтожили двух боевиков ВСУ под Красноармейском
Разведчики группировки "Центр" уничтожили двух боевиков ВСУ прямым попаданием дрона на позициях под Красноармейском, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T18:04:00+03:00
2025-11-11T22:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054341116_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d6dec174c5c69742bf7ff93ab06b5e4b.jpg
https://ria.ru/20251105/tsentr-2053008294.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры уничтожения двух боевиков ВСУ прямым попаданием дрона под Красноармейском
Разведчики группировки "Центр" уничтожили двух боевиков ВСУ прямым попаданием дрона под Красноармейском.
2025-11-11T18:04
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054341116_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_741d456aef82850dd1f8e90e4d068f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
Разведчики уничтожили двух боевиков ВСУ под Красноармейском

Разведчики "Центра" уничтожили 2 боевиков ВСУ под Красноармейском с помощью БПЛА

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕЛИДОВО, 11 ноября РИА Новости. Александр Харченко. Разведчики группировки "Центр" уничтожили двух боевиков ВСУ прямым попаданием дрона на позициях под Красноармейском, передает корреспондент РИА Новости.
Разведчики группировки войск "Центр" обнаружили двух боевиков формирований ВСУ на северо-западе от Красноармейска. Для передвижения они использовали лесополосу, которая должна была скрыть их перемещения. Для уничтожения противника разведчики применили FPV-дрон. Беспилотник попал в группу украинских военнослужащих и уничтожил их.
Видео уничтожения солдат ВСУ есть в распоряжении РИА Новости.
Боевая работа расчета БПЛА группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Группу военных ВСУ уничтожили при попытке прорыва из Красноармейска
5 ноября, 16:56
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала