https://ria.ru/20251111/razvedchiki-2054293872.html
Разведчики уничтожили двух боевиков ВСУ под Красноармейском
Разведчики уничтожили двух боевиков ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 11.11.2025
Разведчики уничтожили двух боевиков ВСУ под Красноармейском
Разведчики группировки "Центр" уничтожили двух боевиков ВСУ прямым попаданием дрона на позициях под Красноармейском, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T18:04:00+03:00
2025-11-11T18:04:00+03:00
2025-11-11T22:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054341116_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d6dec174c5c69742bf7ff93ab06b5e4b.jpg
https://ria.ru/20251105/tsentr-2053008294.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054341116_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_741d456aef82850dd1f8e90e4d068f12.jpg
Кадры уничтожения двух боевиков ВСУ прямым попаданием дрона под Красноармейском
Разведчики группировки "Центр" уничтожили двух боевиков ВСУ прямым попаданием дрона под Красноармейском.
2025-11-11T18:04
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
Разведчики уничтожили двух боевиков ВСУ под Красноармейском
Разведчики "Центра" уничтожили 2 боевиков ВСУ под Красноармейском с помощью БПЛА