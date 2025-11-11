https://ria.ru/20251111/razgovor-2054155278.html
В Кремле рассказали о возможности организовать разговор Путина и Трампа
В Кремле рассказали о возможности организовать разговор Путина и Трампа
Возможность организовать разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа максимально оперативно при необходимости есть, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 11.11.2025
Песков: разговор Путина и Трампа можно организовать максимально оперативно