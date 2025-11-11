https://ria.ru/20251111/rada-2054321662.html
Умер экс-депутат Рады, против которого Зеленский ввел санкции
Умер экс-депутат Рады, против которого Зеленский ввел санкции
Умер экс-депутат Верховной рады Геннадий Балашов*, против которого Зеленский ранее ввел санкции, сообщает во вторник выехавший с Украины депутат украинского... РИА Новости, 11.11.2025
украина
Умер экс-депутат Рады, против которого Зеленский ввел санкции
