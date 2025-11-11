Рейтинг@Mail.ru
Умер экс-депутат Рады, против которого Зеленский ввел санкции - РИА Новости, 11.11.2025
19:41 11.11.2025
Умер экс-депутат Рады, против которого Зеленский ввел санкции
Умер экс-депутат Рады, против которого Зеленский ввел санкции
Умер экс-депутат Верховной рады Геннадий Балашов*, против которого Зеленский ранее ввел санкции, сообщает во вторник выехавший с Украины депутат украинского... РИА Новости, 11.11.2025
Умер экс-депутат Рады, против которого Зеленский ввел санкции

Умер экс-депутат Рады Балашов, против которого Зеленский ранее ввел санкции

Заседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Умер экс-депутат Верховной рады Геннадий Балашов*, против которого Зеленский ранее ввел санкции, сообщает во вторник выехавший с Украины депутат украинского парламента Артем Дмитрук.
"Ушёл из жизни Геннадий Балашов*", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
По данным украинского издания "Страна.ua", Балашов* выехал с Украины еще в 2022 году.
Балашов* - украинский парламентарий III созыва, в 2019 году от своей партии "5.10" зарегистрировался кандидатом на выборах президента, на которых занял 14-е место с результатом 0,17%.
В отношении Балашова* введены санкции Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Против него также заведено уголовное дело, однако не указывается, по какой статье.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов
Число депутатов Рады достигло рекордно низкого уровня
3 июня, 15:56
 
