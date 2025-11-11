Умер экс-депутат Рады, против которого Зеленский ввел санкции

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Умер экс-депутат Верховной рады Геннадий Балашов*, против которого Зеленский ранее ввел санкции, сообщает во вторник выехавший с Украины депутат украинского парламента Артем Дмитрук.

Балашов* - украинский парламентарий III созыва, в 2019 году от своей партии "5.10" зарегистрировался кандидатом на выборах президента, на которых занял 14-е место с результатом 0,17%.