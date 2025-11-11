https://ria.ru/20251111/pvo-2054354033.html
ПВО сбила девять дронов ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила девять дронов ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 11.11.2025
ПВО сбила девять дронов ВСУ над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО сбили вечером во вторник девять украинских беспилотников над Ростовской, Брянской, Курской и Орловской областями, сообщили в... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T23:42:00+03:00
2025-11-11T23:42:00+03:00
2025-11-11T23:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
ростовская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20251111/bpla-2054209890.html
орловская область
ростовская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, орловская область, ростовская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Ростовская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила девять дронов ВСУ над российскими регионами
МО: средства ПВО сбили девять украинских беспилотников над российскими регионами