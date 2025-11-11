https://ria.ru/20251111/pvo-2054077741.html
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО уничтожила и подавила БПЛА в Батайске и Мясниковском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 11.11.2025
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Батайск, Мясниковский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
Силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области, пострадавших нет