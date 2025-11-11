Рейтинг@Mail.ru
"Поставил на колени". На Западе сделали громкое заявление о Путине
17:02 11.11.2025 (обновлено: 17:29 11.11.2025)
"Поставил на колени". На Западе сделали громкое заявление о Путине
Владимир Путин доказал свое превосходство над европейскими лидерами, уверенными в своей непобедимости, пишет издание IL Fatto Quotidiano.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Владимир Путин доказал свое превосходство над европейскими лидерами, уверенными в своей непобедимости, пишет издание IL Fatto Quotidiano.
"Конфликт на Украине причинил Европе болезненное унижение. Путин поставил на колени всех европейских лидеров, которые были уверены в своей победе над ним", — говорится в материале.
Издание отмечает, что ранее они были принципиальными и самоуверенными и требовали от России вывода войск со всех подконтрольных территорий, но после успехов российской армии в зоне СВО вынуждены униженно искать перемирия с Москвой.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска взяли под контроль Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Украинские войска потеряли до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в октябре сообщал, что российские войска продолжают вести активные боевые действия и наступают практически по всем направлениям. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
