"Поставил на колени". На Западе сделали громкое заявление о Путине
"Поставил на колени". На Западе сделали громкое заявление о Путине - РИА Новости, 11.11.2025
"Поставил на колени". На Западе сделали громкое заявление о Путине
Владимир Путин доказал свое превосходство над европейскими лидерами, уверенными в своей непобедимости, пишет издание IL Fatto Quotidiano. РИА Новости, 11.11.2025
"Поставил на колени". На Западе сделали громкое заявление о Путине
IFQ: лидеры ЕС вынуждены признать превосходство Путина после успехов ВС России