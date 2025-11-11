Путин заявил, что рад строительству экотехнопарков в Крыму

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что очень рад строительству и скорому вводу в строй экотехнопарков по переработке мусора в Крыму, о которых ему в ходе встречи доложил глава республики Сергей Аксенов.