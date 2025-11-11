Путин заявил, что рад строительству экотехнопарков в Крыму

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что очень рад строительству и скорому вводу в строй экотехнопарков по переработке мусора в Крыму, о которых ему в ходе встречи доложил глава республики Сергей Аксенов.
"Самое крупное, все, что касается объектов мусоропереработки, – полностью федеральное финансирование. Три экотехнопарка будут введены в Крыму в эксплуатацию – основная проблема – накопление мусора за предыдущие годы. Один – в этом году, один – в 2026 году и один – в 2027 году. Общая мощность (переработки – ред) – 860 тысяч тонн. Полностью при поддержке правительства, это ваше поручение непосредственно" , - сказал Аксенов в ходе доклада президенту о социально-экономическом развитии региона.
"Очень рад, что идет эта работа", - резюмировал Путин.
В Крыму одновременно ведется строительство трех экотехнопарков: в Сакском, Белогорском и Ленинском районах. Ввод в строй первого завода по переработке отходов был сдвинут на 2025-2026 годы, об этом ранее сообщил глава республики. Предполагается, что ввод в эксплуатацию всех производств позволит обеспечить обработку всех образованных отходов на территории республики, а также снизить объем отходов, направляемых на размещение, вдвое.
