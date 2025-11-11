Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил Аксенову обсудить острые вопросы региона - РИА Новости, 11.11.2025
14:21 11.11.2025
Путин предложил Аксенову обсудить острые вопросы региона
Президент России Владимир Путин предложил главе Крыма Сергею Аксенову обсудить острые вопросы региона. РИА Новости, 11.11.2025
политика
республика крым
россия
владимир путин
сергей аксенов (политик)
республика крым
россия
политика, республика крым, россия, владимир путин, сергей аксенов (политик)
Политика, Республика Крым, Россия, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик)
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил главе Крыма Сергею Аксенову обсудить острые вопросы региона.
Президент во вторник провел встречу с Аксеновым в Кремле. Глава региона доложил ему о социально-экономической ситуации в Крыму. Они обсудили в том числе строительство социальных объектов и развитие дорожной инфраструктуры.
"Есть и острые вопросы, сейчас поговорим об этом", - сказал Путин, завершая открытую часть встречи.
Владимир Путин во время встречи с Сергеем Аксёновым - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Аксенов заявил Путину, что Крым его не подведет
ПолитикаРеспублика КрымРоссияВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)
 
 
