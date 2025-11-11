https://ria.ru/20251111/putin-2054173648.html
Аксенов доложил Путину о развитии региона
Аксенов доложил Путину о развитии региона - РИА Новости, 11.11.2025
Аксенов доложил Путину о развитии региона
Президент России Владимир Путин во вторник принял с докладом главу Крыма Сергея Аксенова. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T13:33:00+03:00
2025-11-11T13:33:00+03:00
2025-11-11T14:45:00+03:00
политика
россия
республика крым
алушта
сергей аксенов (политик)
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054174537_0:51:1880:1109_1920x0_80_0_0_d8921b9c6d5f165cf363e4da545941c1.jpg
https://ria.ru/20251109/krym-2053783340.html
россия
республика крым
алушта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054174537_167:0:1714:1160_1920x0_80_0_0_f977c4517a71d32f5ec01cb7472f672b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, республика крым, алушта, сергей аксенов (политик), владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Республика Крым, Алушта, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Дмитрий Песков
Аксенов доложил Путину о развитии региона
Путин принял в Кремле с докладом главу Крыма Аксенова