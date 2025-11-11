Рейтинг@Mail.ru
Аксенов доложил Путину о развитии региона - РИА Новости, 11.11.2025
13:33 11.11.2025 (обновлено: 14:45 11.11.2025)
Аксенов доложил Путину о развитии региона
Президент России Владимир Путин во вторник принял с докладом главу Крыма Сергея Аксенова. РИА Новости, 11.11.2025
Аксенов доложил Путину о развитии региона

© РИА Новости / PoolПрезидент России Владимир Путин во время встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. 11 ноября 2025
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. 11 ноября 2025
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник принял с докладом главу Крыма Сергея Аксенова.
Путин обсудил с Аксеновым социально-экономическое развитие региона и состояние дорог в Крыму.
Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Последний раз Путин и Аксенов общались по видеосвязи на прошлой неделе в ходе открытия новых спортивных объектов. Одним из них стал спортивный комплекс в составе тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский", расположенный в Алуште. Он предназначен для проведения тренировок и всероссийских и международных соревнований, в том числе подходит для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
Аксенов был с докладом у Путина в апреле 2024 года, встреча тогда прошла по видеосвязи.
АЗС - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Крыму оценили ситуацию с поставками бензина
ПолитикаРоссияРеспублика КрымАлуштаСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинДмитрий Песков
 
 
