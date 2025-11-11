https://ria.ru/20251111/putin-2054147590.html
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина - РИА Новости, 11.11.2025
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина
Президент России Владимир Путин во второй половине дня может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 11.11.2025
