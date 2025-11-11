Рейтинг@Mail.ru
Путин примет с докладом Аксенова - РИА Новости, 11.11.2025
12:18 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/putin-2054146049.html
Путин примет с докладом Аксенова
Президент России Владимир Путин сегодня примет с докладом главу Крыма Сергея Аксенова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сегодня примет с докладом главу Крыма Сергея Аксенова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня в первой половине дня у него (Путина - ред.) ряд рабочих встреч. Из них у него будет с докладом Сергей Аксенов, глава Крыма", - сказал Песков журналистам.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Аксенов назвал главный фактор успеха российского Крыма
16 марта, 14:32
 
ПолитикаРоссияРеспублика КрымВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)Дмитрий Песков
 
 
