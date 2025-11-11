https://ria.ru/20251111/putin-2054146049.html
Путин примет с докладом Аксенова
Путин примет с докладом Аксенова - РИА Новости, 11.11.2025
Путин примет с докладом Аксенова
Президент России Владимир Путин сегодня примет с докладом главу Крыма Сергея Аксенова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:18:00+03:00
2025-11-11T12:18:00+03:00
2025-11-11T12:18:00+03:00
политика
россия
республика крым
владимир путин
сергей аксенов (политик)
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568829491_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_49e1fdb4a4b24230fdfbec78c5847175.jpg
https://ria.ru/20250316/krym-2005324736.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568829491_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_f3991623a9919a35e346b750340b3f46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, республика крым, владимир путин, сергей аксенов (политик), дмитрий песков
Политика, Россия, Республика Крым, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик), Дмитрий Песков
Путин примет с докладом Аксенова
Путин во вторник проведет встречу с главой Крыма Аксеновым