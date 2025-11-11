Рейтинг@Mail.ru
Тимур Иванов признал долг по делу о бакротстве - РИА Новости, 11.11.2025
10:49 11.11.2025 (обновлено: 10:51 11.11.2025)
Тимур Иванов признал долг по делу о бакротстве
Представитель банка ПСБ, требующего признать банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, заявил в арбитражном суде Москвы, что Иванов... РИА Новости, 11.11.2025
2025
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Представитель банка ПСБ, требующего признать банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, заявил в арбитражном суде Москвы, что Иванов признал долг и просит сразу открыть процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Как нам сообщил адвокат по уголовному делу, господин Иванов направил в адрес арбитражного суда Москвы ходатайство, во-первых, о признании долга, а во-вторых, ходатайство о введении сразу процедуры реализации имущества", - сказал представитель банка ПСБ.
По его словам, адвокат прислал это сообщение 20 октября, а поступление ходатайства в суд ожидается 12 ноября. На предыдущем заседании в октябре банк увеличил сумму своих требований к должнику на семь миллионов рублей - почти до 228 миллионов рублей.
Суд по просьбе представителя ПСБ объявил в заседании перерыв до 25 ноября.
В соответствии с законом, начальная процедура банкротства гражданина – реструктуризация долгов – применяется к гражданам, не имеющим неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере экономики. Кроме того, суд может по ходатайству должника сразу перейти к процедуре реализации имущества, минуя стадию реструктуризации. В таком случае должник сразу признается судом банкротом.
Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме.
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще нескольких человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход международных санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Как выяснило следствие, фигуранты также похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим. Суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" - на 216,5 миллионов суд также удовлетворил полностью.
Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "Олимпситистроя" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
