В Госдуме прокомментировали попытку Украины угнать российский МиГ-31

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Попытка военной разведки Украины угнать российский истребитель МиГ-31 свидетельствует о намерениях втянуть НАТО в открытый военный конфликт с Россией, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
ФСБ сообщила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом". По информации ФСБ, главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им 3 миллиона долларов, планируя направить МиГ-31 в район базы НАТО в румынской Констанце, где самолет могла сбить ПВО.
"Угон самолета с гиперзвуковой ракетой и его сбитие возле базы НАТО, по задумке ГУР Украины, должно было вызвать острую реакцию и отправку военного контингента на Украину для борьбы с Россией. Ради этого все и задумывалось. Кадры с реальным самолетом с настоящим российским оружием показывали бы по всем западным каналам. Именно поэтому пытались завербовать летный экипаж, но у этих провокаторов ничего не вышло. Наши спецслужбы четко сработали на опережение", - добавил депутат.