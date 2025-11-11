В Госдуме прокомментировали попытку Украины угнать российский МиГ-31

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Попытка военной разведки Украины угнать российский истребитель МиГ-31 свидетельствует о намерениях втянуть НАТО в открытый военный конфликт с Россией, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.