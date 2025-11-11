Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали попытку Украины угнать российский МиГ-31 - РИА Новости, 11.11.2025
10:21 11.11.2025
В Госдуме прокомментировали попытку Украины угнать российский МиГ-31
В Госдуме прокомментировали попытку Украины угнать российский МиГ-31 - РИА Новости, 11.11.2025
В Госдуме прокомментировали попытку Украины угнать российский МиГ-31
Попытка военной разведки Украины угнать российский истребитель МиГ-31 свидетельствует о намерениях втянуть НАТО в открытый военный конфликт с Россией, заявил... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T10:21:00+03:00
2025-11-11T10:21:00+03:00
в мире
украина
россия
севастополь
дмитрий белик
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
украина
россия
севастополь
в мире, украина, россия, севастополь, дмитрий белик, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, миг-31
В мире, Украина, Россия, Севастополь, Дмитрий Белик, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, МиГ-31
В Госдуме прокомментировали попытку Украины угнать российский МиГ-31

Депутат Белик назвал провокацию с МиГ-31 попыткой Киева втянуть НАТО в конфликт

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Попытка военной разведки Украины угнать российский истребитель МиГ-31 свидетельствует о намерениях втянуть НАТО в открытый военный конфликт с Россией, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
ФСБ сообщила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом". По информации ФСБ, главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им 3 миллиона долларов, планируя направить МиГ-31 в район базы НАТО в румынской Констанце, где самолет могла сбить ПВО.
"Киеву как воздух нужно вмешательство НАТО в конфликт с Россией. Ради этого украинская разведка готова пойти на любые мерзкие и грязные провокации и жертвы", - сказал Белик.
"Угон самолета с гиперзвуковой ракетой и его сбитие возле базы НАТО, по задумке ГУР Украины, должно было вызвать острую реакцию и отправку военного контингента на Украину для борьбы с Россией. Ради этого все и задумывалось. Кадры с реальным самолетом с настоящим российским оружием показывали бы по всем западным каналам. Именно поэтому пытались завербовать летный экипаж, но у этих провокаторов ничего не вышло. Наши спецслужбы четко сработали на опережение", - добавил депутат.
Доказательства сорванной операции Киева по угону МИГ-31 с Кинжалом - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
ВС России нанесли удар возмездия за провокацию Киева с МиГ-31
В миреУкраинаРоссияСевастопольДмитрий БеликНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФМиГ-31
 
 
