Прокуратура начала проверку после ЧП на похоронах в Чечне
Прокуратура Чечни организовала проверку по факту происшествия на похоронах в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района, сообщила пресс-служба республиканского... РИА Новости, 11.11.2025
Прокуратура начала проверку после ЧП на похоронах в Чечне
Прокуратура Чечни проводит проверку после обрушения навеса на похоронах