https://ria.ru/20251111/pravitelstvo-2054187979.html
Мишустин: правительство будет и впредь оказывать поддержку сельхозотрасли
Мишустин: правительство будет и впредь оказывать поддержку сельхозотрасли - РИА Новости, 11.11.2025
Мишустин: правительство будет и впредь оказывать поддержку сельхозотрасли
Российское правительство будет и впредь оказывать поддержку сельхозотрасли РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:15:00+03:00
2025-11-11T14:15:00+03:00
2025-11-11T14:16:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054187585_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_02ff3e802faa9fa9ed1f682f30de0bbf.jpg
https://ria.ru/20251111/selkhozotrasl-2054185655.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054187585_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_09d94c9c64d6dc6194ca5372d000f135.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин: правительство будет и впредь оказывать поддержку сельхозотрасли
Мишустин: Правительство продолжит оказывать поддержку сельхозотрасли