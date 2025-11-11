https://ria.ru/20251111/pozhary-2054094687.html
В Одесской области вспыхнули пожары на объектах энергетики
В Одесской области вспыхнули пожары на объектах энергетики
Пожары произошли на объектах энергетики в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 11.11.2025
