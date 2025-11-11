Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области вспыхнули пожары на объектах энергетики
09:19 11.11.2025 (обновлено: 11:51 11.11.2025)
В Одесской области вспыхнули пожары на объектах энергетики
Пожары произошли на объектах энергетики в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
2025
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Пожары произошли на объектах энергетики в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"На нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы спасателями. Также повреждены депо "Укрзализныци" (компании "Украинские железные дороги" - ред.) и административные здания", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
