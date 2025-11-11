Постпредство России при ЕС объяснило ограничение выдачи виз

Рейтинг@Mail.ru
00:52 11.11.2025 (обновлено: 02:08 11.11.2025)
Страны Евросоюза ограничивают выдачи виз россиянам, поскольку боятся, что их граждане тогда смогут убедиться в том, что информация о России неверна, говорится в РИА Новости, 11.11.2025
в мире, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Визовый центр. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Страны Евросоюза ограничивают выдачи виз россиянам, поскольку боятся, что их граждане тогда смогут убедиться в том, что информация о России неверна, говорится в заявлении постпредства РФ при ЕС.
В пятницу Европейская комиссия заявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. В ЕК пояснили, что решение было принято после согласования всеми странами шенгенского пространства.
"Все это свидетельствует о явном страхе тех, кто принимает подобные решения, в отношении продолжения туристических обменов и контактов между простыми людьми. Ведь тогда граждане стран Евросоюза смогут воочию убедиться в том, что информация о России, которую распространяет евробюрократия, не соответствует действительности", - сказано в документе.
В дипмиссии считают, что вызывают недоумение "неуклюжие попытки" оправдать указанные шаги надуманными обвинениями в адрес России и ее граждан в причастности к неким "диверсиям", "дезинформации" и "вторжению дронов в ЕС" или "потенциальному злоупотреблению визами для продвижения пропаганды".
