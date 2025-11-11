https://ria.ru/20251111/postpredstvo-2054057343.html
Постпредство России при ЕС объяснило ограничение выдачи виз
Постпредство России при ЕС объяснило ограничение выдачи виз - РИА Новости, 11.11.2025
Постпредство России при ЕС объяснило ограничение выдачи виз
Страны Евросоюза ограничивают выдачи виз россиянам, поскольку боятся, что их граждане тогда смогут убедиться в том, что информация о России неверна, говорится в РИА Новости, 11.11.2025
россия
Постпредство России при ЕС объяснило ограничение выдачи виз
Постпредство РФ при ЕС: Евросоюз боится, что его граждане узнают правду о России