Посольство России в Пакистане осудило теракт в Исламабаде

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Посольство России в Пакистане решительно осуждает теракт перед зданием районного суда в пакистанской столице Исламабад.
Ранее во вторник глава МВД Пакистана Мохсин Накви заявил, что в результате атаки террориста-смертника погибли по меньшей мере 12 человек, ранены еще 27.
"Посольство России в Пакистане решительно осуждает теракт... в Исламабаде. Мы надеемся, что те, кто организовал эту атаку, будут выявлены и привлечены к ответственности", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети X.
Посольство также выразило соболезнования близким погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.
Пакистанская сторона ранее обвинила в случившемся повстанческое движение "Техрик-е Талибан Пакистан", которое базируется в Афганистане. По словам министра обороны Хаваджа Мухаммеда Асифа, диалог с соседней страной остается нецелесообразным до тех пор, пока на ее территории укрываются представители движения.