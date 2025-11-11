Рейтинг@Mail.ru
Посольство в КНДР пожелало "России сегодня" успехов в сотрудничестве с ЦТАК - РИА Новости, 11.11.2025
16:48 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/posolstvo-2054256041.html
Посольство в КНДР пожелало "России сегодня" успехов в сотрудничестве с ЦТАК
Посольство в КНДР пожелало "России сегодня" успехов в сотрудничестве с ЦТАК - РИА Новости, 11.11.2025
Посольство в КНДР пожелало "России сегодня" успехов в сотрудничестве с ЦТАК
Посольство РФ в КНДР в своем официальном Telegram-канале пожелало Международной медиагруппе "Россия сегодня" успехов в развитии отношений со своим корейским... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T16:48:00+03:00
2025-11-11T16:48:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
александр мацегора
сергей кочетков
андрей карлов
новости агентства
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
россия, кндр (северная корея), пхеньян, александр мацегора, сергей кочетков, андрей карлов, новости агентства
Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Александр Мацегора, Сергей Кочетков, Андрей Карлов, Новости агентства
Посольство в КНДР пожелало "России сегодня" успехов в сотрудничестве с ЦТАК

Посольство в Пхеньяне пожелало "России сегодня" успехов в сотрудничестве с ЦТАК

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаги КНДР и России на здании в Пхеньяне
Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в КНДР в своем официальном Telegram-канале пожелало Международной медиагруппе "Россия сегодня" успехов в развитии отношений со своим корейским партнером - Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), с которым медиагруппа ранее подписала соглашение о сотрудничестве.
Согласно сообщению российского представительства, делегация медиагруппы "Россия сегодня" с 10 по 14 ноября находится с рабочим визитом в Пхеньяне. Во вторник "Россия сегодня" и ЦТАК подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили первый заместитель главного редактора "Россия сегодня" Сергей Кочетков и заместитель генерального директора ЦТАК Пак Ган Хо. Соглашение предусматривает обмен информацией и реализацию совместных проектов, направленных на содействие объективному и профессиональному освещению в СМИ процессов в культурной, гуманитарной, экономической и политической сферах.
"Желаем Международной медиагруппе "Россия сегодня" успехов в развитии отношений с корейскими партнерами на важном информационном направлении", - говорится в сообщении российского посольства, опубликованном во вторник.
Как отмечается, для делегации "Россия сегодня" в Пхеньяне была организована насыщенная программа, в рамках которой представители медиагруппы во вторник посетили посольство РФ в КНДР. Делегация возложила цветы к барельефу Героя России Андрея Карлова, после чего посол РФ Александр Мацегора принял гостей у себя в резиденции. По сообщению посольства, российские журналисты поделились планами на будущее на корейском направлении, а Мацегора дал свою оценку ситуации на Корейском полуострове и рассказал, как живется российским дипломатам в Пхеньяне после подписания лидерами РФ и КНДР в июне 2024 года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Согласно информации посольства, в рамках культурной части программы делегация медиагруппы также возложила цветы к Монументу Освобождения, посетила Монумент идей чучхе и Триумфальную арку. В ближайшее время предусмотрен осмотр музея Победы, Кымсусанского дворца Солнца и других достопримечательностей Пхеньяна.
"Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом она объединяет сайты и соцсети Sputnik, радиовещание и информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.
В России медиагруппа представлена лидирующим информационным агентством РИА Новости, сайтом ria.ru и целым рядом других информационных ресурсов.
ЦТАК - государственное информационное агентство КНДР. Представляет официальную позицию правительства КНДР и Трудовой партии Кореи. Агентство является членом Организации информационных агентств Азии и Тихого океана с 1982 года. Зарубежные корпункты находятся в России, КНР, Иране, Индии, Египте и на Кубе.
Россия КНДР (Северная Корея) Пхеньян Александр Мацегора Сергей Кочетков Андрей Карлов Новости агентства
 
 
