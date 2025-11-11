Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне. Архивное фото

Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне

Посольство в КНДР пожелало "России сегодня" успехов в сотрудничестве с ЦТАК

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в КНДР в своем официальном Telegram-канале пожелало Международной медиагруппе "Россия сегодня" успехов в развитии отношений со своим корейским партнером - Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), с которым медиагруппа ранее подписала соглашение о сотрудничестве.

Согласно сообщению российского представительства, делегация медиагруппы "Россия сегодня" с 10 по 14 ноября находится с рабочим визитом в Пхеньяне . Во вторник "Россия сегодня" и ЦТАК подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили первый заместитель главного редактора "Россия сегодня" Сергей Кочетков и заместитель генерального директора ЦТАК Пак Ган Хо. Соглашение предусматривает обмен информацией и реализацию совместных проектов, направленных на содействие объективному и профессиональному освещению в СМИ процессов в культурной, гуманитарной, экономической и политической сферах.

"Желаем Международной медиагруппе "Россия сегодня" успехов в развитии отношений с корейскими партнерами на важном информационном направлении", - говорится в сообщении российского посольства, опубликованном во вторник.

Как отмечается, для делегации "Россия сегодня" в Пхеньяне была организована насыщенная программа, в рамках которой представители медиагруппы во вторник посетили посольство РФ КНДР . Делегация возложила цветы к барельефу Героя России Андрея Карлова , после чего посол РФ Александр Мацегора принял гостей у себя в резиденции. По сообщению посольства, российские журналисты поделились планами на будущее на корейском направлении, а Мацегора дал свою оценку ситуации на Корейском полуострове и рассказал, как живется российским дипломатам в Пхеньяне после подписания лидерами РФ и КНДР в июне 2024 года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Согласно информации посольства, в рамках культурной части программы делегация медиагруппы также возложила цветы к Монументу Освобождения, посетила Монумент идей чучхе и Триумфальную арку. В ближайшее время предусмотрен осмотр музея Победы, Кымсусанского дворца Солнца и других достопримечательностей Пхеньяна.

"Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом она объединяет сайты и соцсети Sputnik, радиовещание и информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.

В России медиагруппа представлена лидирующим информационным агентством РИА Новости, сайтом ria.ru и целым рядом других информационных ресурсов.