Путин назначил нового посла России в Бурунди - РИА Новости, 11.11.2025
11:35 11.11.2025 (обновлено: 11:42 11.11.2025)
Путин назначил нового посла России в Бурунди
Путин назначил нового посла России в Бурунди
Путин назначил нового посла России в Бурунди

© Фото : МИД РоссииСергей Черненко
Сергей Черненко - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : МИД России
Сергей Черненко. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Черненко новым послом РФ в Бурунди, освободив от этих обязанностей Валерия Михайлова, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовой информации.
"Назначить Черненко Сергея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Бурунди", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Валерия Михайлова.
