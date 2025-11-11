https://ria.ru/20251111/posol-2054130425.html
Путин назначил нового посла России в Бурунди
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Черненко новым послом РФ в Бурунди, освободив от этих обязанностей Валерия Михайлова, соответствующие указы... РИА Новости, 11.11.2025
россия, бурунди, владимир путин
