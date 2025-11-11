Рейтинг@Mail.ru
Стали известны правила оформления пособий по беременности - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/posobiya-2054063791.html
Стали известны правила оформления пособий по беременности
Стали известны правила оформления пособий по беременности - РИА Новости, 11.11.2025
Стали известны правила оформления пособий по беременности
Россияне не могут одновременно получать пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком до полутора лет, сначала должно завершиться право на... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T02:25:00+03:00
2025-11-11T02:25:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839722447_0:170:3138:1935_1920x0_80_0_0_87cbad9cbb3057211f1d6f281ffef5ad.jpg
https://ria.ru/20251107/gosduma-2053318780.html
https://ria.ru/20250916/vyplaty-2042273126.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839722447_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_13ded40894da6f4bea0b1fec91eb769a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Стали известны правила оформления пособий по беременности

Россияне не могут одновременно получать пособия по родам и по уходу за ребенком

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМладенцы
Младенцы - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Младенцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россияне не могут одновременно получать пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком до полутора лет, сначала должно завершиться право на первое, следует из документов Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Социальный фонд в ответ на запрос работодателя разъяснил, что российское законодательство не предусматривает одновременную выплату пособия по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Госдуму внесут проект об увеличении пособия по беременности и родам
7 ноября, 01:09
Отмечается, что в случае оформления отпуска по уходу за ребенком кем-то кроме матери - например, отцом, бабушкой, дедушкой - право на получение соответствующего пособия этим человеком возникнет только после окончания у матери отпуска по беременности и родам. При этом мама не должна воспользоваться правом на отпуск по уходу и оформление пособия.
Отпуск по беременности и родам в России длится 140 календарных дней при одноплодной беременности, а в случае многоплодной - 194 календарных дня. Отпуск по уходу за ребенком можно взять по завершении периода отпуска по беременности и родам.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В России планируют изменить расчет больничных и декретных
16 сентября, 17:07
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала