Военный эксперт предположил, зачем Киев пытался угнать МиГ-31 - РИА Новости, 11.11.2025
10:55 11.11.2025
Военный эксперт предположил, зачем Киев пытался угнать МиГ-31
в мире, севастополь, констанца, киев, сергей горбачев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, министерство обороны украины, миг-31
В мире, Севастополь, Констанца, Киев, Сергей Горбачев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, Министерство обороны Украины, МиГ-31
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Киевские власти, пытаясь угнать истребитель МиГ-31, преследовали несколько целей, среди которых медийный эффект и желание заполучить современное российское оружие для выработки мер борьбы с ним, заявил РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.
ФСБ сообщила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом". По информации ФСБ, главное управление разведки минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им 3 миллиона долларов, планируя направить МиГ-31 в район базы НАТО в румынской Констанце, где самолет могла сбить ПВО. Также Киев предложил лётчику гражданство одной из западных стран.
"Враг преследовал несколько целей. Среди них: угон современной техники с уникальным вооружением, чтобы изучить его и, к примеру, выработать контрмеры против нашей ракеты "Кинжал". С другой стороны, достигается медийный эффект. Кроме того, это провокация с негодными, возможно, с трудно предсказуемыми целями, но однозначно направленная на эскалацию военного конфликта", - считает Горбачев.
По его словам, подобные попытки угона были и ранее, в том числе в советские годы.
"Подобная практика вне всяких норм морали и нравственности. Эта подлая практика осуществляется не только в период ведения военных действий. При этом наверняка враг не отступится и будет пытаться повторить подобного рода провокации в будущем", - добавил Горбачев.
Вербовщик обещал летчику МиГ-31 пиво и "пышногрудых барышень" после угона
В миреСевастопольКонстанцаКиевСергей ГорбачевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГМинистерство обороны УкраиныМиГ-31
 
 
