Военный эксперт предположил, зачем Киев пытался угнать МиГ-31

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Киевские власти, пытаясь угнать истребитель МиГ-31, преследовали несколько целей, среди которых медийный эффект и желание заполучить современное российское оружие для выработки мер борьбы с ним, заявил РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.

ФСБ сообщила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-3 1 с "Кинжалом". По информации ФСБ, главное управление разведки минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им 3 миллиона долларов, планируя направить МиГ-31 в район базы НАТО в румынской Констанце , где самолет могла сбить ПВО. Также Киев предложил лётчику гражданство одной из западных стран.

"Враг преследовал несколько целей. Среди них: угон современной техники с уникальным вооружением, чтобы изучить его и, к примеру, выработать контрмеры против нашей ракеты "Кинжал". С другой стороны, достигается медийный эффект. Кроме того, это провокация с негодными, возможно, с трудно предсказуемыми целями, но однозначно направленная на эскалацию военного конфликта", - считает Горбачев

По его словам, подобные попытки угона были и ранее, в том числе в советские годы.