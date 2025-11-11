Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши пожаловался, что руководители спецслужб его игнорируют - РИА Новости, 11.11.2025
11:57 11.11.2025
Президент Польши пожаловался, что руководители спецслужб его игнорируют
Президент Польши пожаловался, что руководители спецслужб его игнорируют - РИА Новости, 11.11.2025
Президент Польши пожаловался, что руководители спецслужб его игнорируют
Президент Польши Кароль Навроцкий пожаловался на то, что руководители польских спецслужб проигнорировали приглашение на встречу с ним по указанию... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T11:57:00+03:00
2025-11-11T11:57:00+03:00
в мире
польша
кароль навроцкий
дональд туск
томаш семоняк
польша
2025
в мире, польша, кароль навроцкий, дональд туск, томаш семоняк
В мире, Польша, Кароль Навроцкий, Дональд Туск, Томаш Семоняк
Президент Польши пожаловался, что руководители спецслужб его игнорируют

Навроцкий потребовал извинений от проигнорировавших встречу с ним глав спецслужб

Президент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 окт - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий пожаловался на то, что руководители польских спецслужб проигнорировали приглашение на встречу с ним по указанию премьер-министра страны Дональда Туска, и потребовал извинений.
Ранее Туск, являющийся политическим оппонентом Навроцкого, заявил, что президент отказался присваивать первые офицерские звания 136 разведчикам и контрразведчикам, окончившим обучение. В Польше в преддверии Дня независимости, который отмечается 11 ноября, президент по традиции присваивает первые офицерские звания сотрудникам спецслужб.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
В Польше заявили, что спецслужбы вышли из-под контроля руководства страны
8 сентября, 13:04
"Впервые в истории Третьей польской республики - после 1989 года - руководители спецслужб отказались встретиться с демократически избранным президентом Польши... Я жду извинений и явки руководителей спецслужб, чтобы обсудить также вопрос о присвоении офицерских званий", - заявил Навроцкий в интервью телеканалу Republika.
По словам Навроцкого, руководители спецслужб отказались от встречи с ним по указанию Туска, что, по словам президента, вызывает серьезную обеспокоенность.
В свою очередь, министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявил, что в соответствии с конституцией руководители спецслужб находятся в подчинении премьер-министра, а не президента.
"Он не император, перед которым должен предстать каждый подданный. Перед ним должны представать его подчиненные, а его подчиненными являются чиновники его канцелярии", - написал Семоняк на платформе Х.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Туск призвал экс-генпрокурора Польши вернуться на родину
4 ноября, 15:50
 
В миреПольшаКароль НавроцкийДональд ТускТомаш Семоняк
 
 
