Президент Польши пожаловался, что руководители спецслужб его игнорируют

ВАРШАВА, 11 окт - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий пожаловался на то, что руководители польских спецслужб проигнорировали приглашение на встречу с ним по указанию премьер-министра страны Дональда Туска, и потребовал извинений.

Ранее Туск , являющийся политическим оппонентом Навроцкого , заявил, что президент отказался присваивать первые офицерские звания 136 разведчикам и контрразведчикам, окончившим обучение. В Польше в преддверии Дня независимости, который отмечается 11 ноября, президент по традиции присваивает первые офицерские звания сотрудникам спецслужб.

"Впервые в истории Третьей польской республики - после 1989 года - руководители спецслужб отказались встретиться с демократически избранным президентом Польши... Я жду извинений и явки руководителей спецслужб, чтобы обсудить также вопрос о присвоении офицерских званий", - заявил Навроцкий в интервью телеканалу Republika

По словам Навроцкого, руководители спецслужб отказались от встречи с ним по указанию Туска, что, по словам президента, вызывает серьезную обеспокоенность.

В свою очередь, министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявил, что в соответствии с конституцией руководители спецслужб находятся в подчинении премьер-министра, а не президента.