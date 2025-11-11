https://ria.ru/20251111/polsha-2054138276.html
Президент Польши пожаловался, что руководители спецслужб его игнорируют
ВАРШАВА, 11 окт - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий пожаловался на то, что руководители польских спецслужб проигнорировали приглашение на встречу с ним по указанию премьер-министра страны Дональда Туска, и потребовал извинений.
Ранее Туск
, являющийся политическим оппонентом Навроцкого
, заявил, что президент отказался присваивать первые офицерские звания 136 разведчикам и контрразведчикам, окончившим обучение. В Польше
в преддверии Дня независимости, который отмечается 11 ноября, президент по традиции присваивает первые офицерские звания сотрудникам спецслужб.
"Впервые в истории Третьей польской республики - после 1989 года - руководители спецслужб отказались встретиться с демократически избранным президентом Польши... Я жду извинений и явки руководителей спецслужб, чтобы обсудить также вопрос о присвоении офицерских званий", - заявил Навроцкий в интервью телеканалу Republika
.
По словам Навроцкого, руководители спецслужб отказались от встречи с ним по указанию Туска, что, по словам президента, вызывает серьезную обеспокоенность.
В свою очередь, министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк
заявил, что в соответствии с конституцией руководители спецслужб находятся в подчинении премьер-министра, а не президента.
"Он не император, перед которым должен предстать каждый подданный. Перед ним должны представать его подчиненные, а его подчиненными являются чиновники его канцелярии", - написал Семоняк на платформе Х.