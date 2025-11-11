Власти Турции сообщили о поисковых работах после крушения самолета в Грузии

"Сегодня днем после крушения военно-транспортного самолета на грузино-азербайджанской границе были незамедлительно начаты поисково-спасательные работы. В целях достоверного информирования общественности важно учитывать только заявления официальных органов и не распространять неподтвержденную информацию", - заявил во вторник глава управления коммуникаций при президенте Турецкой Республики Бурханеттин Дуран в соцсети Х.