Подросток на мамином внедорожнике попытался уехать от полиции на Кубани
16:41 11.11.2025 (обновлено: 16:53 11.11.2025)
Подросток на мамином внедорожнике попытался уехать от полиции на Кубани
происшествия
краснодар
россия
краснодар
россия
происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток в Горячем Ключе без спроса взял у мамы внедорожник, заехал в Краснодар за своей 12-летней знакомой и погнал в станицу Каневскую к друзьям, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции России.
"Находясь на маршруте патрулирования, автоинспекторы приняли ориентировку на поиск угнанной в Горячем Ключе иномарки, которую вскоре заметили на выезде из станицы Каневской. Оказалось, что подросток взял ключи от иномарки матери и отправился из Горячего Ключа в Краснодар к знакомой, оттуда - в гости к товарищам в Каневской район", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Последствия ДТП с участием автобуса на пересечении улиц Комсомольская и Подбельского в Братске - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Братске пьяный мужчина угнал машину, чтобы уехать домой, и попал в ДТП
22 октября, 16:26
Отмечается, что водитель проигнорировал требование автоинспекторов остановиться и направился в сторону соседней станицы, пытаясь скрыться в полях, при этом он не сбавлял скорость и опасно маневрировал.
Как сообщила пресс-служба, 15-летнего гонщика и его 12-летнюю пассажирку доставили в отдел полиции для разбирательства.
"В присутствии отца в отношении юного водителя составлены материалы за вождение без прав и невыполнение требования об остановке, которые прекращены по причине недостижения им возраста привлечения к административной ответственности", - подчеркнули в сообщении.
Задержанный - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Приморье арестовали мужчину, угнавшего иномарку с ребенком
26 сентября, 11:08
 
ПроисшествияКраснодарРоссия
 
 
