Подросток на мамином внедорожнике попытался уехать от полиции на Кубани

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток в Горячем Ключе без спроса взял у мамы внедорожник, заехал в Краснодар за своей 12-летней знакомой и погнал в станицу Каневскую к друзьям, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции России.

"Находясь на маршруте патрулирования, автоинспекторы приняли ориентировку на поиск угнанной в Горячем Ключе иномарки, которую вскоре заметили на выезде из станицы Каневской. Оказалось, что подросток взял ключи от иномарки матери и отправился из Горячего Ключа в Краснодар к знакомой, оттуда - в гости к товарищам в Каневской район", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что водитель проигнорировал требование автоинспекторов остановиться и направился в сторону соседней станицы, пытаясь скрыться в полях, при этом он не сбавлял скорость и опасно маневрировал.

Как сообщила пресс-служба, 15-летнего гонщика и его 12-летнюю пассажирку доставили в отдел полиции для разбирательства.