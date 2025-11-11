https://ria.ru/20251111/podrostok-2054253422.html
Подросток на мамином внедорожнике попытался уехать от полиции на Кубани
Подросток на мамином внедорожнике попытался уехать от полиции на Кубани - РИА Новости, 11.11.2025
Подросток на мамином внедорожнике попытался уехать от полиции на Кубани
Пятнадцатилетний подросток в Горячем Ключе без спроса взял у мамы внедорожник, заехал в Краснодар за своей 12-летней знакомой и погнал в станицу Каневскую к... РИА Новости, 11.11.2025
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток в Горячем Ключе без спроса взял у мамы внедорожник, заехал в Краснодар за своей 12-летней знакомой и погнал в станицу Каневскую к друзьям, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции России.
"Находясь на маршруте патрулирования, автоинспекторы приняли ориентировку на поиск угнанной в Горячем Ключе иномарки, которую вскоре заметили на выезде из станицы Каневской. Оказалось, что подросток взял ключи от иномарки матери и отправился из Горячего Ключа в Краснодар
к знакомой, оттуда - в гости к товарищам в Каневской район", - сообщается в Telegram-канале
ведомства.
Отмечается, что водитель проигнорировал требование автоинспекторов остановиться и направился в сторону соседней станицы, пытаясь скрыться в полях, при этом он не сбавлял скорость и опасно маневрировал.
Как сообщила пресс-служба, 15-летнего гонщика и его 12-летнюю пассажирку доставили в отдел полиции для разбирательства.
"В присутствии отца в отношении юного водителя составлены материалы за вождение без прав и невыполнение требования об остановке, которые прекращены по причине недостижения им возраста привлечения к административной ответственности", - подчеркнули в сообщении.