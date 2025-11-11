Аналитик назвала сумму перевода, которую банки считают подозрительной

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. При проверке переводов банки ориентируются на определенные пороги сумм, но есть и другие критерии, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
“Банк России рекомендует выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемых между физическими лицами, на сумму более 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц”, — рассказала она.
Однако в реальности банки обращают внимание и на другие признаки. Даже гораздо более скромная сумма может быть признаком мошенника или дроппера. Подозрительны множество небольших входящих и исходящих операций на одном счете, отсутствие обычных бытовых платежей.
Важно также число операций и получателей. Если их более 10 в день и 50 в месяц — это повод для банка насторожиться. То же касается слишком быстрого списания со счета только что пришедших средств — это может означать, что счет является транзитным, отметила Бочкина.
