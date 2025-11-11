Рейтинг@Mail.ru
21:20 11.11.2025 (обновлено: 22:03 11.11.2025)
Появилась информация о состоянии пострадавших в ДТП с багги в Подмосковье
Появилась информация о состоянии пострадавших в ДТП с багги в Подмосковье
Одна из двух из пострадавших ДТП с багги в Подмосковье находится в тяжелом состоянии, другая – в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 11.11.2025
Кадры ДТП с участием подростка на багги в Тучково
Тринадцатилетний подросток без прав сбил на багги двух женщин в поселке Тучково Московской области, МВД ведет проверку.
происшествия, московская область (подмосковье), руза, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Руза, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Появилась информация о состоянии пострадавших в ДТП с багги в Подмосковье

Одна из пострадавших в ДТП с багги в Подмосковье находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Одна из двух из пострадавших ДТП с багги в Подмосковье находится в тяжелом состоянии, другая – в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
Подмосковный главк МВД РФ ранее сообщил, что тринадцатилетний подросток без прав сбил на багги двух женщин в поселке Тучково Московской области, пострадавшие госпитализированы, по факту происшествия организована проверка.
"В результате ДТП в Рузе пострадало два человека, они доставлены бригадами скорой помощи в больницы Московской области. Состояние одной из них оценивается как тяжелое, второй - как средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
В Севастополе произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
