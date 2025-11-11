https://ria.ru/20251111/podmoskove-2054338790.html
Появилась информация о состоянии пострадавших в ДТП с багги в Подмосковье
Появилась информация о состоянии пострадавших в ДТП с багги в Подмосковье - РИА Новости, 11.11.2025
Появилась информация о состоянии пострадавших в ДТП с багги в Подмосковье
Одна из двух из пострадавших ДТП с багги в Подмосковье находится в тяжелом состоянии, другая – в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T21:20:00+03:00
2025-11-11T21:20:00+03:00
2025-11-11T22:03:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
руза
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054339013_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48fcbcc9c112e888e0fea8684fc17ec5.jpg
https://ria.ru/20251111/dtp-2054261203.html
московская область (подмосковье)
руза
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054339013_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0038f2f52ae3b464334baaf95fe3d667.jpg
Кадры ДТП с участием подростка на багги в Тучково
Тринадцатилетний подросток без прав сбил на багги двух женщин в поселке Тучково Московской области, МВД ведет проверку.
2025-11-11T21:20
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), руза, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Руза, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Появилась информация о состоянии пострадавших в ДТП с багги в Подмосковье
Одна из пострадавших в ДТП с багги в Подмосковье находится в тяжелом состоянии