В Подмосковье подросток без прав сбил на багги двух женщин

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Тринадцатилетний подросток без прав сбил на багги двух женщин в поселке Тучково Московской области, пострадавшие госпитализированы, по факту происшествия организована проверка, сообщает подмосковный главк МВД РФ.

"Сегодня в поселке Тучково на привокзальной площади произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 13-летний подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем багги, совершил наезд на двух женщин", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате ДТП получили телесные повреждения женщина 1960 года рождения и девушка 2006 года рождения, они госпитализированы.