Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье подросток без прав сбил на багги двух женщин - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 11.11.2025 (обновлено: 21:30 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/podmoskove-2054338215.html
В Подмосковье подросток без прав сбил на багги двух женщин
В Подмосковье подросток без прав сбил на багги двух женщин - РИА Новости, 11.11.2025
В Подмосковье подросток без прав сбил на багги двух женщин
Тринадцатилетний подросток без прав сбил на багги двух женщин в поселке Тучково Московской области, пострадавшие госпитализированы, по факту происшествия... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T21:15:00+03:00
2025-11-11T21:30:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054339013_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48fcbcc9c112e888e0fea8684fc17ec5.jpg
https://ria.ru/20250822/podmoskove-2037009716.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры ДТП с участием подростка на багги в Тучково
Тринадцатилетний подросток без прав сбил на багги двух женщин в поселке Тучково Московской области, МВД ведет проверку.
2025-11-11T21:15
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054339013_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0038f2f52ae3b464334baaf95fe3d667.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье подросток без прав сбил на багги двух женщин

Несовершеннолетний сбил на багги двух женщин в подмосковном Тучково

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Тринадцатилетний подросток без прав сбил на багги двух женщин в поселке Тучково Московской области, пострадавшие госпитализированы, по факту происшествия организована проверка, сообщает подмосковный главк МВД РФ.
"Сегодня в поселке Тучково на привокзальной площади произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 13-летний подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем багги, совершил наезд на двух женщин", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в результате ДТП получили телесные повреждения женщина 1960 года рождения и девушка 2006 года рождения, они госпитализированы.
Подчеркивается, что в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
Место происшествия, где тринадцатилетний подросток на квадроцикле сбил двух женщин в коттеджном поселке Бакеево в Подмосковье. 22 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В Подмосковье подросток на квадроцикле сбил двух женщин
22 августа, 16:06
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала