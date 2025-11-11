https://ria.ru/20251111/podmoskove-2054338215.html
В Подмосковье подросток без прав сбил на багги двух женщин
В Подмосковье подросток без прав сбил на багги двух женщин
В Подмосковье подросток без прав сбил на багги двух женщин
Тринадцатилетний подросток без прав сбил на багги двух женщин в поселке Тучково Московской области, пострадавшие госпитализированы, по факту происшествия... РИА Новости, 11.11.2025
Кадры ДТП с участием подростка на багги в Тучково
Тринадцатилетний подросток без прав сбил на багги двух женщин в поселке Тучково Московской области, МВД ведет проверку.
В Подмосковье подросток без прав сбил на багги двух женщин
Несовершеннолетний сбил на багги двух женщин в подмосковном Тучково
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Тринадцатилетний подросток без прав сбил на багги двух женщин в поселке Тучково Московской области, пострадавшие госпитализированы, по факту происшествия организована проверка, сообщает подмосковный главк МВД РФ.
"Сегодня в поселке Тучково на привокзальной площади произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 13-летний подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем багги, совершил наезд на двух женщин", - говорится в Telegram-канале
ведомства.
Отмечается, что в результате ДТП получили телесные повреждения женщина 1960 года рождения и девушка 2006 года рождения, они госпитализированы.
Подчеркивается, что в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.