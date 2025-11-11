Российский боец рассказал, как взяли в плен трех боевиков ВСУ

ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе боевых действий на запорожском направлении пленили трёх бойцов ВСУ, однако один украинский пулемётчик отказался сдаться и продолжал сопротивляться, рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Джигит".

"Мы подошли к опорному пункту, уже их окружили, закидывали гранатами. Из блиндажа вышли трое - сдались в плен. А вот пулемётчик сидел до конца, вообще ни в какую не сдавался", - рассказал он.

По словам командира, бойцу неоднократно предлагали прекратить сопротивление, даже его сослуживцы, уже пленные, пытались убедить его выйти.