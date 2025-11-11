https://ria.ru/20251111/plen-2054074677.html
Российский боец рассказал, как взяли в плен трех боевиков ВСУ
Российский боец рассказал, как взяли в плен трех боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.11.2025
Российский боец рассказал, как взяли в плен трех боевиков ВСУ
Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе боевых действий на запорожском направлении пленили трёх бойцов ВСУ, однако один украинский пулемётчик отказался РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T05:31:00+03:00
2025-11-11T05:31:00+03:00
2025-11-11T05:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917126_0:33:3080:1766_1920x0_80_0_0_5e7c9bf616c5b70cee68de4cf59fd875.jpg
https://ria.ru/20251110/vsu--2053869604.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917126_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_ceaaa77ba2ade1d9545d544db7ad2b01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал, как взяли в плен трех боевиков ВСУ
Бойцы группировки "Восток" в Запорожской области пленили трех боевиков ВСУ
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе боевых действий на запорожском направлении пленили трёх бойцов ВСУ, однако один украинский пулемётчик отказался сдаться и продолжал сопротивляться, рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Джигит".
"Мы подошли к опорному пункту, уже их окружили, закидывали гранатами. Из блиндажа вышли трое - сдались в плен. А вот пулемётчик сидел до конца, вообще ни в какую не сдавался", - рассказал он.
По словам командира, бойцу неоднократно предлагали прекратить сопротивление, даже его сослуживцы, уже пленные, пытались убедить его выйти.
"Мы ему предлагали сдаться, свои ему говорили, чтобы вышел, но он ни в какую - стрелялся до последнего патрона и не выходил", - добавил "Джигит".