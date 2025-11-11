Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал, как взяли в плен трех боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 11.11.2025
Российский боец рассказал, как взяли в плен трех боевиков ВСУ
Российский боец рассказал, как взяли в плен трех боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.11.2025
Российский боец рассказал, как взяли в плен трех боевиков ВСУ
Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе боевых действий на запорожском направлении пленили трёх бойцов ВСУ, однако один украинский пулемётчик отказался
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
2025
Новости
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал, как взяли в плен трех боевиков ВСУ

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе боевых действий на запорожском направлении пленили трёх бойцов ВСУ, однако один украинский пулемётчик отказался сдаться и продолжал сопротивляться, рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Джигит".
"Мы подошли к опорному пункту, уже их окружили, закидывали гранатами. Из блиндажа вышли трое - сдались в плен. А вот пулемётчик сидел до конца, вообще ни в какую не сдавался", - рассказал он.
По словам командира, бойцу неоднократно предлагали прекратить сопротивление, даже его сослуживцы, уже пленные, пытались убедить его выйти.
"Мы ему предлагали сдаться, свои ему говорили, чтобы вышел, но он ни в какую - стрелялся до последнего патрона и не выходил", - добавил "Джигит".
