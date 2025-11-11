Рейтинг@Mail.ru
Пилот, посадивший самолет в Сибири, усомнился в качестве расследования - РИА Новости, 11.11.2025
14:03 11.11.2025
Пилот, посадивший самолет в Сибири, усомнился в качестве расследования
Пилот, посадивший самолет в Сибири, усомнился в качестве расследования - РИА Новости, 11.11.2025
Пилот, посадивший самолет в Сибири, усомнился в качестве расследования
Пилот Сергей Белов, посадивший в сентябре 2023 года самолет в пшеничном поле в Новосибирской области, заявил РИА Новости, что считает проведенное расследование... РИА Новости, 11.11.2025
происшествия
Пилот, посадивший самолет в Сибири, усомнился в качестве расследования

Посадивший самолет в Сибири пилот Белов назвал расследование некачественным

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" на грунт в Убинском районе Новосибирской области
Сотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета авиакомпании Уральские авиалинии на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" на грунт в Убинском районе Новосибирской области. Архивное фото
ОМСК, 11 ноя - РИА Новости. Пилот Сергей Белов, посадивший в сентябре 2023 года самолет в пшеничном поле в Новосибирской области, заявил РИА Новости, что считает проведенное расследование некачественным, а привлеченного следствием эксперта некомпетентным.
Центральный районный суд Омска 19 ноября начнет рассмотрение уголовного дела Белова, который ранее уже говорил РИА Новости, что не считает себя виновным, а от суда ждет объективности и установления истины.
"У нас есть вопросы к самому проведению следственных действий по уголовному делу. Я хочу, чтобы по делу провели качественное расследование - в частности, экспертизу. Экспертизу проводил человек, который в лучшем случае в самолете Airbus A320 был пассажиром, а в худшем - видел его на картинках. Человек не имеет даже удостоверения пилота на самый маленький пассажирский самолет, при этом человек делает экспертизу относительно действий пилота Airbus A320. Весьма сложного пассажирского самолета иностранного производства. Моя позиция — нужно провести нормальное расследование по делу", – сказал Белов, его слова привел адвокат.
По словам собеседника, к вещественным доказательствам следствие приобщило, например, винные карты пассажиров и расписание смен на кухне, но не результаты расшифровки бортовых самописцев.
"Если бы мы хотели завершить дело по истечению срока давности, мы бы уже давно это сделали. Я считаю себя невиновным, и к тому есть определенные основания", - добавил Белов.
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имел более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.
Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Из обвинительного заключения следует, что при заходе на посадку в аэропорту Омска и выпуске шасси самолета была обнаружена техническая неисправность - вытекание гидравлической жидкости гидросистемы, необходимой в том числе для обратной уборки шасси внутрь корпуса самолета и закрытия его створки, а также влияющей на управление самолетом при торможении и рулении по взлетно-посадочной полосе аэродрома.
Следствие считает, что Белов при отсутствии препятствий для безопасной посадки самолета в аэропорту назначения в Омске, нарушая правила, принял решение о перелете в аэропорт Новосибирска. При перелете самолета с технеисправностью гидросистемы и неубранными внутрь корпуса самолета шасси, вызвавшими повышенный расход топлива и его выработку, возникла реальная угроза отказа двигателей самолета. В итоге Белов решил вынужденно посадить самолет на сельскохозяйственное поле в Убинском районе Новосибирской области. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей.
ОмскНовосибирскНовосибирская областьУральские авиалинииПроисшествия
 
 
