Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Запроса на телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не было, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, не было запросов на разговоры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о запросе на телефонный разговор президентов России и США.