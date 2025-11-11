Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
12:32 11.11.2025
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Запроса на телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не было, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, не было запросов на разговоры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о запросе на телефонный разговор президентов России и США.
Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Венгрии
Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Венгрии
7 ноября, 21:53
 
Россия США Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп
 
 
