Песков ответил на вопрос о диалоге между Россией и Сирией

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия выстраивает свои отношения с новым руководством Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил в интервью телеканалу Fox News, что арабская республика теперь является геополитическим союзником, в которого Вашингтон может вкладывать. Аш-Шараа стал первым сирийским лидером с момента провозглашения независимости страны в 1946 году, который побывал в Вашингтоне.
"Здесь, я не думаю, что это взаимосвязанные какие-то элементы. Мы выстраиваем свои отношения с новым руководством Сирии. Вы знаете, что недавно был весьма содержательный успешный визит господина аш-Шараа в Москву и были его переговоры с Путиным, кстати говоря, весьма и весьма продолжительные", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в кремле оценивают подобные заявления и не возникнут ли на этом фоне трудности в диалоге РФ с сирийскими властями.
Песков рассказал об отношениях России и Сирии
Вчера, 12:26