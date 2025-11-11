https://ria.ru/20251111/peskov-2054149676.html
Песков рассказал об отношениях России и Сирии
Песков рассказал об отношениях России и Сирии - РИА Новости, 11.11.2025
Песков рассказал об отношениях России и Сирии
Россия надеется, что двусторонний трек между РФ и Сирией продолжит свое самостоятельное развитие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:26:00+03:00
2025-11-11T12:26:00+03:00
2025-11-11T12:26:00+03:00
сирия
вашингтон (штат)
ахмед аш-шараа
дмитрий песков
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
https://ria.ru/20251107/rossija-2053440248.html
сирия
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, вашингтон (штат), ахмед аш-шараа, дмитрий песков, россия, в мире
Сирия, Вашингтон (штат), Ахмед аш-Шараа, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Песков рассказал об отношениях России и Сирии
Песков: РФ надеется, что двусторонний трек с Сирией продолжит развитие