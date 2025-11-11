Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал об отношениях России и Сирии - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/peskov-2054149676.html
Песков рассказал об отношениях России и Сирии
Песков рассказал об отношениях России и Сирии - РИА Новости, 11.11.2025
Песков рассказал об отношениях России и Сирии
Россия надеется, что двусторонний трек между РФ и Сирией продолжит свое самостоятельное развитие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:26:00+03:00
2025-11-11T12:26:00+03:00
сирия
вашингтон (штат)
ахмед аш-шараа
дмитрий песков
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
https://ria.ru/20251107/rossija-2053440248.html
сирия
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, вашингтон (штат), ахмед аш-шараа, дмитрий песков, россия, в мире
Сирия, Вашингтон (штат), Ахмед аш-Шараа, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Песков рассказал об отношениях России и Сирии

Песков: РФ надеется, что двусторонний трек с Сирией продолжит развитие

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что двусторонний трек между РФ и Сирией продолжит свое самостоятельное развитие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил в интервью телеканалу Fox News, что арабская республика теперь является геополитическим союзником, в которого Вашингтон может вкладывать. Аш-Шараа стал первым сирийским лидером с момента провозглашения независимости страны в 1946 году, который побывал в Вашингтоне.
"Мы надеемся, что этот наш двусторонний трек получится своё развитие самостоятельно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают подобные заявления и не возникнут ли на этом фоне трудности в диалоге РФ с сирийскими властями.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Россия и Сирия поддерживают контакт на всех уровнях, заявила Захарова
7 ноября, 13:51
 
СирияВашингтон (штат)Ахмед аш-ШарааДмитрий ПесковРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала