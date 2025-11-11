Рейтинг@Mail.ru
Фидан сообщил о переговорах в Белом доме с Рубио, Вэнсом и главой МИД Сирии
02:54 11.11.2025
Фидан сообщил о переговорах в Белом доме с Рубио, Вэнсом и главой МИД Сирии
в мире
сирия
сша
турция
марко рубио
стив уиткофф
хакан фидан
сирия
сша
турция
в мире, сирия, сша, турция, марко рубио, стив уиткофф, хакан фидан
В мире, Сирия, США, Турция, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Хакан Фидан
АНКАРА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в Белом доме прошли переговоры с участием госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, спецпредставителя по Сирии Томаса Баррака, главы МИД Сирии Асада Хасана Шейбани и вице-президента Джей Ди Вэнса.
"Сегодня в Белом доме я принял участие в переговорах с госсекретарем Марко Рубио, спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, спецпредставителем по Сирии Томасом Барраком и главой МИД Сирии Асадом Хасаном Шейбани. Позднее к встрече присоединился господин Джей Ди Вэнс", - говорится в видеокомментарии Фидана, который распространила его пресс-служба.
По его словам, участники встречи обсудили возможные пути выхода из существующих проблем в Сирии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп пообещал сделать все для успеха Сирии
01:25
 
В миреСирияСШАТурцияМарко РубиоСтив УиткоффХакан Фидан
 
 
