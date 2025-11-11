https://ria.ru/20251111/penza-2054176786.html
В Пензе машина с пятью пассажирами упала с моста
Автомобиль с пятью пассажирами упал с моста в Пензе, пострадавшим была оказана помощь на месте, сообщили в пензенском пожарно-спасательном центре. РИА Новости, 11.11.2025
В Пензе автомобиль с пятью пассажирами упал с моста и перевернулся
САРАТОВ, 11 ноя - РИА Новости.
Автомобиль с пятью пассажирами упал с моста в Пензе, пострадавшим была оказана помощь на месте, сообщили в пензенском пожарно-спасательном центре
"Одиннадцатого ноября 2025 года в 1.55 в пожарно-спасательный центр поступило сообщение из центра обработки экстренных вызовов системы 112 о том, что в районе улицы Ерик, 5 водитель легкового автомобиля, в котором находились пять человек, не справился с управлением, в результате чего машина упала с моста и при падении перевернулась на крышу. Пострадавшие выбрались из автомобиля самостоятельно, медицинские работники оказали им первую помощь", - уточнили спасатели государственного бюджетного учреждения.
В управлении Госавтоинспекции по Пензенской области РИА Новости уточнили, что госпитализация водителю и пассажирам не потребовалась, все были отпущены. ДТП случилось на въезде на Бакунинский мост через реку Сура.