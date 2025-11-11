В Пензе машина с пятью пассажирами упала с моста

"Одиннадцатого ноября 2025 года в 1.55 в пожарно-спасательный центр поступило сообщение из центра обработки экстренных вызовов системы 112 о том, что в районе улицы Ерик, 5 водитель легкового автомобиля, в котором находились пять человек, не справился с управлением, в результате чего машина упала с моста и при падении перевернулась на крышу. Пострадавшие выбрались из автомобиля самостоятельно, медицинские работники оказали им первую помощь", - уточнили спасатели государственного бюджетного учреждения.