Все предприятия СГК получили паспорта готовности к отопительному сезону

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Все предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) получили паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 годов, сообщается на сайте компании.

Заместитель генерального директора СГК Олег Петров принял участие в совещании комитета Совета Федерации по экономической политике, посвященному анализу текущей ситуации в теплоснабжении, статусу подготовки регионов к отопительному периоду и мерам по привлечению инвестиций в отрасль.

В обсуждении приняли участие сенаторы, представители федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти и крупнейших энергокомпаний России. Главное внимание участников было сосредоточено на повышении надежности систем теплоснабжения и реализации мер по обновлению инженерной инфраструктуры страны.

Сибирская генерирующая компания, обеспечивающая теплом более 6 миллионов человек, подтвердила полную готовность к отопительному периоду 2025–2026 годов. По итогам масштабных подготовительных мероприятий все предприятия компании получили паспорта готовности к отопительному периоду.

Подготовка велась в соответствии с новыми Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года №2234.

В рамках подготовки к зиме СГК провела испытания тепловых сетей на всей их протяженности — 10 708 километров, что позволило снизить уровень аварийности на 5% по сравнению с предыдущим годом.

В компании уточнили, что улучшение показателей стало возможным благодаря системному подходу СГК к техническому обслуживанию инфраструктуры, активному внедрению внутритрубной диагностики и плановой перекладке магистральных участков.

В 2025 году доля перекладки составляет около 2% от общей протяженности сетей компании. Одновременно Сибирская генерирующая компания завершает основную часть ремонтной программы 2025 года. Более 600 единиц основного оборудования — котлов, турбоагрегатов, генераторов и трансформаторов — прошли капитальный, средний и текущий ремонт, включая сверхтиповые ремонты. В ходе кампании заменены тысячи тонн поверхностей нагрева и модернизировано вспомогательное оборудование, что обеспечивает надежную работу станций в отопительный сезон.

"Своевременная подготовка к зиме — основа надежного теплоснабжения наших потребителей. В этом году СГК выполнила все плановые испытания и ремонтные работы на энергообъектах в полном объеме, что позволило повысить эффективность эксплуатации сетей и снизить риски технологических сбоев в отопительный сезон", — подчеркнул Петров.