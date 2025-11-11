Рейтинг@Mail.ru
Все предприятия СГК получили паспорта готовности к отопительному сезону - РИА Новости, 11.11.2025
16:33 11.11.2025
Все предприятия СГК получили паспорта готовности к отопительному сезону
Все предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) получили паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 годов, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 11.11.2025
сибирская генерирующая компания
2025
сибирская генерирующая компания
Сибирская генерирующая компания
Все предприятия СГК получили паспорта готовности к отопительному сезону

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Все предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) получили паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 годов, сообщается на сайте компании.
Заместитель генерального директора СГК Олег Петров принял участие в совещании комитета Совета Федерации по экономической политике, посвященному анализу текущей ситуации в теплоснабжении, статусу подготовки регионов к отопительному периоду и мерам по привлечению инвестиций в отрасль.
В обсуждении приняли участие сенаторы, представители федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти и крупнейших энергокомпаний России. Главное внимание участников было сосредоточено на повышении надежности систем теплоснабжения и реализации мер по обновлению инженерной инфраструктуры страны.
Сибирская генерирующая компания, обеспечивающая теплом более 6 миллионов человек, подтвердила полную готовность к отопительному периоду 2025–2026 годов. По итогам масштабных подготовительных мероприятий все предприятия компании получили паспорта готовности к отопительному периоду.
Подготовка велась в соответствии с новыми Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года №2234.
В рамках подготовки к зиме СГК провела испытания тепловых сетей на всей их протяженности — 10 708 километров, что позволило снизить уровень аварийности на 5% по сравнению с предыдущим годом.
В компании уточнили, что улучшение показателей стало возможным благодаря системному подходу СГК к техническому обслуживанию инфраструктуры, активному внедрению внутритрубной диагностики и плановой перекладке магистральных участков.
В 2025 году доля перекладки составляет около 2% от общей протяженности сетей компании. Одновременно Сибирская генерирующая компания завершает основную часть ремонтной программы 2025 года. Более 600 единиц основного оборудования — котлов, турбоагрегатов, генераторов и трансформаторов — прошли капитальный, средний и текущий ремонт, включая сверхтиповые ремонты. В ходе кампании заменены тысячи тонн поверхностей нагрева и модернизировано вспомогательное оборудование, что обеспечивает надежную работу станций в отопительный сезон.
"Своевременная подготовка к зиме — основа надежного теплоснабжения наших потребителей. В этом году СГК выполнила все плановые испытания и ремонтные работы на энергообъектах в полном объеме, что позволило повысить эффективность эксплуатации сетей и снизить риски технологических сбоев в отопительный сезон", — подчеркнул Петров.
Как сообщили РИА Новости в СГК, компания поддержала необходимость системных решений для устойчивого развития отрасли. Компания выступает за совершенствование тарифного регулирования, расширение программ льготного финансирования и обновление нормативной базы, направленных на стимулирование модернизации тепловых сетей, повышение энергоэффективности и инвестиционной привлекательности отрасли.
 
Сибирская генерирующая компания
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
