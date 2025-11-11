Рейтинг@Mail.ru
Парламент Эстонии отклонил проект о закрытии границы с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2025
15:50 11.11.2025
Парламент Эстонии отклонил проект о закрытии границы с Россией, пишут СМИ
Парламент Эстонии отклонил проект о закрытии границы с Россией, пишут СМИ

Postimees: парламент Эстонии отклонил в I чтении проект о закрытии границы с РФ

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Парламент Эстонии отклонил в первом чтении законопроект, инициированный консервативной партией "Отечество" (Isamaa), в рамках которого правительству предлагалось закрыть границу с Россией, сообщает издание Postimees.
"Во вторник... Рийгикогу (парламент - ред.) в первом чтении отклонил инициированный партией "Отечество" законопроект, предлагавший правительству закрыть границу между Эстонией и Россией", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Очевидцы рассказали, что происходит на белорусско-польской границе
10 ноября, 13:32
По данным газеты, за принятие законопроекта проголосовали 20 депутатов, против - 47. Отмечается, что в итоге документ был "снят с рассмотрения". Postimees добавляет, что законопроект подавался с целью обязать правительство оценить и "принять меры для обеспечения безопасности "Эстонии.
В октябре премьер прибалтийской республики Кристен Михал сообщал, что власти Эстонии решили окончательно закрыть автодорогу через "Саатсеский сапог" - приграничную часть России на западном побережье Псковского озера. Речь идет о российском участке асфальтированной дороги протяженностью около 1 километра, которая соединяет две крошечные деревни на эстонской территории - Сесники и Лутепяэ, расположенные в уезде Вырумаа.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Эстонии на границе с Россией заработала радарная станция
28 октября, 10:08
 
Заголовок открываемого материала