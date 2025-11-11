Парламент Эстонии отклонил проект о закрытии границы с Россией, пишут СМИ

По данным газеты, за принятие законопроекта проголосовали 20 депутатов, против - 47. Отмечается, что в итоге документ был "снят с рассмотрения". Postimees добавляет, что законопроект подавался с целью обязать правительство оценить и "принять меры для обеспечения безопасности "Эстонии.